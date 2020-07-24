Сорвать хайп или куш? Зачем Майк Тайсон будет биться с Роем Джонсом

Это случилось! Великий и ужасный Майк Тайсон возвращается в ринг. 12 сентября в Калифорнии Железный Майк скрестит перчатки с другой легендой профессионального бокса — Роем Джонсом – младшим.

Бой звёздных боксёров на шоу Frontline Battle будет доступен по системе платных трансляций (PPV) и в социальной сети Triller, которая, кстати, также будет транслировать на своей платформе десятисерийный документальный фильм о подготовке возрастных спортсменов к этому противостоянию.

Слухи о возвращении Майка Тайсона в спорт появились в начале весны. В соцсетях то и дело стали всплывать ролики о тренировках американца, пугающего своей свирепой силой и феноменальной скоростью.

— А Тайсон не стареет, всё такой же зверь, — восхищались ностальгирующие по девяностым годам болельщики.

Налюбовавшись формой боксёра, которую известный бразильский специалист по ММА и муай-тай Рафаэль Кордейро назвал феноменальной, поклонники спорта принялись размышлять, против кого и по каким правилам Майк мог бы провести поединок. Дефицита в предложениях в этот период Тайсон точно не испытал. Его стали приглашать и в бои по правилам смешанных единоборств (UFC, Bellator, Rizin), и в набирающие обороты кулачные бои без перчаток промоутерской компании Bure Knuckle FC. Этот промоушен даже успел сделать предложение легендарному боксёру, которое составляет 20 млн долларов за бой на голых кулаках против ветерана ММА из Бразилии Вандерлея Силвы. Майк деликатно отказался…

Несмотря на экзотические предложения, всё же самым ожидаемым для большинства спортивных фанатов поединком должна была стать третья встреча Железного Майка и его злого гения Эвандера Холифилда. Последний принял челлендж в сетях, выложив пост о готовности в очередной раз стать соперником Тайсона. Увы, Майк отказался от возможности реваншировать подряд два поражения от Холифилда, которые стоили сказочной карьеры… Разочарование.

Бой против 54-летнего Тайсона для 51-летнего Роя Джонса — прекрасный шанс вновь заявить о себе. Когда-то Рой владел чемпионскими поясами в четырёх различных весовых категориях, был богат, популярен и непредсказуем. Но всё это давно в прошлом. Как и большая часть бойцов и боксёров, Джонс не смог вовремя остановиться, превратившись в трамплин для более молодых и голодных атлетов. Из самых значимых достижений Роя в последние годы можно назвать, пожалуй, лишь… получение российского паспорта и дружбу с другим отечественным патриотом — Стивеном Сигалом.

Несмотря на достаточно известное имя, Рой Джонс — это не тот человек, в поединке с которым нам хотелось бы увидеть Майка. При всём уважении… Впрочем, учитывая статус выставочного боя, Джонс — это идеальный соперник, который вряд ли станет обострять ход встречи и омрачать возвращение великого Тайсона. На самом деле нас ждёт не поединок, а спарринг в полную серию. Без злости, свирепости и желания победить.