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Ушёл от ответа. Трамп покинул трибуну после неудобного вопроса журналистки — видео

Президент попытался передать слово другому корреспонденту, но у него не вышло.

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Президент США Дональд Трамп во время конференции в штате Нью-Джерси решил уйти от ответа в прямом смысле этого слова — он покинул трибуну после неудобного вопроса журналистки CBS News.

Корреспондент Паула Рид попыталась вывести главу государства на чистую воду после его слов о том, что проект "Выбор ветеранов" — заслуга его администрации. Дело в том, что программа была запущена в 2014 году, а Трамп пришёл к власти только в 2016-м, на что и указала журналистка.

Президент попытался передать слово другому корреспонденту, однако Рид повторила вопрос, перебив его. В итоге американский лидер прервал пресс-конференцию, поблагодарил всех присутствующих и покинул трибуну.

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