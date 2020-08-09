Ушёл от ответа. Трамп покинул трибуну после неудобного вопроса журналистки — видео

Президент США Дональд Трамп во время конференции в штате Нью-Джерси решил уйти от ответа в прямом смысле этого слова — он покинул трибуну после неудобного вопроса журналистки CBS News.

Корреспондент Паула Рид попыталась вывести главу государства на чистую воду после его слов о том, что проект "Выбор ветеранов" — заслуга его администрации. Дело в том, что программа была запущена в 2014 году, а Трамп пришёл к власти только в 2016-м, на что и указала журналистка.