Ушёл от ответа. Трамп покинул трибуну после неудобного вопроса журналистки — видео

Президент США Дональд Трамп во время конференции в штате Нью-Джерси решил уйти от ответа в прямом смысле этого слова — он покинул трибуну после неудобного вопроса журналистки CBS News.
Корреспондент Паула Рид попыталась вывести главу государства на чистую воду после его слов о том, что проект "Выбор ветеранов" — заслуга его администрации. Дело в том, что программа была запущена в 2014 году, а Трамп пришёл к власти только в 2016-м, на что и указала журналистка.
Президент попытался передать слово другому корреспонденту, однако Рид повторила вопрос, перебив его. В итоге американский лидер прервал пресс-конференцию, поблагодарил всех присутствующих и покинул трибуну.
Трамп заявил, что победить его на президентских выборах можно только с помощью фальсификацийОн также обвинил представителей Демпартии в попытках "левого радикализма".
Ранее Лайф рассказывал, что Трамп пообещал налоговые каникулы в США, если его переизберут президентом.