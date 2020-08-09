Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Белоруссии закрылись избирательные участки

По данным официальных exit poll, на выборах лидирует Лукашенко.

604

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Белоруссии в 20:00 закрылись избирательные участки, где граждане республики могли отдать свой голос на выборах президента республики.

По официальным данным exit poll, действующий глава республики Александр Лукашенко лидирует на выборах с огромным отрывом — ему удалось набрать 79,7% голосов. А у его главного оппонента Светланы Тихановской всего 6,8% голосов. При этом "против всех" проголосовали 9,2% избирателей.

"Перемен" на скрипке и флаги на машинах. У Посольства Белоруссии в Москве всё ещё огромная очередь из избирателей

Участок закроется уже почти через час.

Однако, по неофициальным данным, как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на оппозиционные источники, всего 15% избирателей поддержали действующего лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен выстраивать нормальные отношения с Россией в случае победы на выборах.

Выбор редакции

Loading...