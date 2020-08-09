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Рейсы из России на турецкие курорты возобновятся 10 августа

Вылететь на отдых граждане смогут из трёх городов.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

С 10 августа российские и турецкие авиакомпании возобновят полёты из РФ на курорты республики. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Авиаперевозчики доставят туристов в Даламан, Бодрум и Анталью. Отмечается, что граждане смогут вылететь на курорты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Названы самые низкие цены на отдых в России, Турции и Танзании

Эксперты проанализировали туры продолжительностью семь ночей с вылетом 8–14 августа.

Напомним, ранее Ростуризм рассказал, какие правила нужно соблюдать при поездке в Турцию. Если их не придерживаться, можно попасть на карантин. Первое, на что стоит обратить внимание, — это медицинская страховка, которую разработали турецкие власти и которая включает медобслуживание на случай заражения коронавирусом.

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