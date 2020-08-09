Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Влюблённые и счастливые. Бузова показала, как отдыхает с DAVA в Сочи — видео

Пара насыщенно проводит отпуск, в том числе катается на яхте.

203

Видео © Instagram / buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками в "Инстаграме", как вместе с видеоблогером Давидом Манукяном отдыхает в Сочи. На морском курорте пара даже отметила годовщину.

Возлюбленные насыщенно проводят отпуск: отдыхают в бане, катаются на яхте в открытом море и не устают признаваться друг другу в любви. На суд подписчиков Бузова также вынесла несколько купальников и образов, хвастаясь подтянутой фигурой.

А накануне DAVA и Ольга отметили годовщину отношений. В честь такого события пара запустила в ночное сочинское небо несколько фейерверков.

СМИ: Ольга Бузова осенью выступит в "Ледниковом периоде"

Звёзды уже практикуются на льду.

Бузова и Манукян выглядят счастливыми и смотрят друг на друга влюблёнными глазами, хотя совсем недавно СМИ писали о ссоре между ними из-за Филиппа Киркорова.

Выбор редакции

Loading...