Влюблённые и счастливые. Бузова показала, как отдыхает с DAVA в Сочи — видео

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками в "Инстаграме", как вместе с видеоблогером Давидом Манукяном отдыхает в Сочи. На морском курорте пара даже отметила годовщину.

Возлюбленные насыщенно проводят отпуск: отдыхают в бане, катаются на яхте в открытом море и не устают признаваться друг другу в любви. На суд подписчиков Бузова также вынесла несколько купальников и образов, хвастаясь подтянутой фигурой.

А накануне DAVA и Ольга отметили годовщину отношений. В честь такого события пара запустила в ночное сочинское небо несколько фейерверков.