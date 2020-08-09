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СМИ: 62-летний Сюткин стал отцом в четвёртый раз

Певец и его супруга давно мечтали о втором совместном ребёнке.

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Валерий Сюткин с супругой Виолой. Фото © Instagram / syutkin_valeriy

Заслуженный артист России Валерий Сюткин стал отцом в четвёртый раз. 45-летняя жена музыканта Виола родила сына, передаёт StarHit.

Мальчик появился на свет в одной из элитных клиник Москвы. Как отмечает издание, о втором совместном ребёнке супруги мечтали на протяжении долгих лет. Беременность Сюткины решили держать в тайне от общественности, последние месяцы они провели в загородном доме.

Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности это надо видеть! Пылинки сдувал! — рассказали в окружении пары.

От первого брака у исполнителя есть дочь Елена, от второго — сын Максим, от союза с нынешней женой — 24-летняя дочь Виола.

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В июне артиста видели на прогулке с глубоко беременной супругой, а сейчас папарацци засняли Филиппу без живота.

Ранее отцом в третий раз стал 70-летний Ричард Гир.

Сюткин показал на фото жену и дочь, и поклонники не смогли понять, кто из них кто

Супруга артиста выглядит настолько свежо и молодо, что сложно поверить, что ей за 40.

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