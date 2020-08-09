СМИ: 62-летний Сюткин стал отцом в четвёртый раз

Заслуженный артист России Валерий Сюткин стал отцом в четвёртый раз. 45-летняя жена музыканта Виола родила сына, передаёт StarHit.

Мальчик появился на свет в одной из элитных клиник Москвы. Как отмечает издание, о втором совместном ребёнке супруги мечтали на протяжении долгих лет. Беременность Сюткины решили держать в тайне от общественности, последние месяцы они провели в загородном доме.

— Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал! — рассказали в окружении пары.

От первого брака у исполнителя есть дочь Елена, от второго — сын Максим, от союза с нынешней женой — 24-летняя дочь Виола.