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У безработного москвича украли Land Rover стоимостью около 3 миллионов рублей

Инцидент произошёл на юго-западе столицы.

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Фото © Pixabay

В Москве у безработного угнали автомобиль Land Rover Range Rover Sport, который оценивается примерно в три миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что мужчина обратился в полицию накануне. Инцидент произошёл в столичном районе Котловка. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

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