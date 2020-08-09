У безработного москвича украли Land Rover стоимостью около 3 миллионов рублей

В Москве у безработного угнали автомобиль Land Rover Range Rover Sport, который оценивается примерно в три миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Отмечается, что мужчина обратился в полицию накануне. Инцидент произошёл в столичном районе Котловка. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Стендап-комик Алексей Щербаков рассказал, как безработная жена постоянно выпрашивает у него деньгиПо его словам, Елена не умеет распоряжаться средствами и ценить их, ведь она никогда и нигде не работала.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кузбассе нашли мотоцикл, угнанный в Великобритании три года назад.