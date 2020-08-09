В дагестанском селе более 40 человек отравились питьевой водой

Следователи начали проверку по факту массового отравления жителей села Геджух Дербентского района, сообщает СУ СКР по Республике Дагестан.

— В участковую больницу села Геджух Дербентского района доставлены девять жителей села, из которых шесть детей с диагнозом "острое кишечное отравление", — информирует ведомство.

Впоследствии был проведён подворный обход, во время которого выяснилось, что ещё более 40 человек находятся дома с признаками отравления. По версии следствия, причиной отравления могла стать загрязнённая питьевая вода, которая подаётся в дома по водопроводным линиям.