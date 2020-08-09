Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В дагестанском селе более 40 человек отравились питьевой водой

Первыми в больницу попали шесть детей и трое взрослых.

19
Post cover

Фото © Pixabay

Следователи начали проверку по факту массового отравления жителей села Геджух Дербентского района, сообщает СУ СКР по Республике Дагестан.

В участковую больницу села Геджух Дербентского района доставлены девять жителей села, из которых шесть детей с диагнозом "острое кишечное отравление", — информирует ведомство.

Россиянам рассказали, как собрать доказательства в случае отравления в ресторане

В первую очередь следует обратиться к врачу, который зафиксирует факт произошедшего.

Впоследствии был проведён подворный обход, во время которого выяснилось, что ещё более 40 человек находятся дома с признаками отравления. По версии следствия, причиной отравления могла стать загрязнённая питьевая вода, которая подаётся в дома по водопроводным линиям.

Этой весной в четырёх штатах Мексики почти 90 человек отравились контрафактным алкоголем. Суррогат из агавы и денатурированного спирта местные жители покупали, когда официальная продажа спиртного была приостановлена из-за празднования Дня матери.

Выбор редакции

Loading...