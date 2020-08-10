Возможен ли бейрутский взрыв в России? Сколько в стране аммиачной селитры и где её держат

Несмотря на её давно известную взрывоопасность, она остаётся одним из самых популярных удобрений.

Похоже, человечество не может без аммиачной селитры. Нитрат аммония очень ценят все, кто занимается сельским хозяйством. Большинство полей по всему миру удобряют именно этими гранулами. В России это примерно пятая часть всех производимых минеральных удобрений. В аммиачной селитре очень много азота (примерно 34%), а он помогает росту растений. По этом такое удобрение подходит для всех типов почв, действует быстро и при этом сравнительно недорого стоит: около 50 рублей за килограмм.

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Но есть и два серьёзных недостатка: при долгом хранении гранулы слёживаются (то есть слипаются друг с другом) и, главное, они взрывоопасны — аммиачная селитра может сдетонировать при сильном нагревании и даже при сильном ударе.

Чтобы избежать этого, в нитрат аммония иногда добавляют известняк. По данным научных исследований, если с его помощью снизить концентрацию азота до 26–28%, то такая смесь уже не горит и не взрывается. Вот только она, очевидно, уже не так эффективна в качестве азотного удобрения. Сообщается, что в последнее время некоторые российские компании действительно добавляют в селитру примеси и получают концентрацию азота в районе 32%.

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Ежегодно в стране делают миллионы тонн этого удобрения. В 2019-м, например, 9,8 миллиона. И четверть этого — продукция компании "Уралхим". В её структуре четыре завода, аммиачную селитру выпускают на предприятиях в Кирово-Чепецке (Кировская область) и в Перми.

Ещё два миллиона тонн российской аммиачной селитры в год — работа швейцарской компании "Еврохим". Ей, в частности, принадлежит "Невинномысский азот" — градообразующее предприятие Невинномысска (Ставрополье) — и "Новомосковский азот" (Тульская область).

Немногим меньше производит "Акрон" — крупнейший работодатель в Новгородской области. У него заводы в Великом Новгороде и Дорогобуже (под Смоленском). Кстати, в этом году компания на треть увеличила поставки минеральных удобрений на российский рынок.

Для ещё большего понимания масштабов распространения аммиачной селитры стоит добавить, что её делают также в Череповце, Тольятти, в Воронежской области, в Кемерове.

Интересно, куда потом девается это замечательное, но иногда взрывающееся удобрение. Прежде чем его начнут рассыпать на полях, оно какое-то время лежит на складах. В том числе и в порту, если идёт на экспорт. Давайте посмотрим, где же у нас теоретически, при достаточном уровне, простите, пофигизма, возможен свой Бейрут. Если коротко — практически везде. Правда, в Новороссийском порту нам ответили, что у них нет складов с аммиачной селитрой. Но в любом случае терминалы с минеральными удобрениями имеются в том числе в порту Санкт-Петербурга, Выборга, Усть-Луга (Ленинградская область), Мурманска, Новороссийска и Туапсе.

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Как сообщает Ассоциация морских торговых портов, грузооборот в портах растёт и за последние полгода через них прошло более девяти миллионов тонн минеральных удобрений.

И это, опять же повторимся, именно экспортная селитра. А ту, которая предназначена нам, запасает у себя на складе практически любое отечественное сельхозпредприятие, где что-то выращивают. И такой склад представляется довольно опасным местом после просмотра недавних новостей. Там не должно быть высокой влажности, не должно быть жарко. Хоть у нас и не Бейрут, но в Тюменской области, к примеру, в 1971 году всего-то 150 тонн взлетели на воздух, и с тех пор оплакивают 34 жителей, в том числе детей. Так вот, на складе с аммиачной селитрой смертельно опасно курить, искрить и вообще как-либо баловаться с открытым огнём. Жуткое дело. За давлением тоже нужно следить.