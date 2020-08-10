Гранаты на чёрном рынке и мизерные зарплаты. Что такое белорусский ОМОН и чем он разгоняет протесты

Автопарк и оружие для таких задач у МВД республики были заготовлены давно.

Белорусское цунами

Подавление массовых беспорядков — одна из задач, выполнять которые любой спецназ любой страны учится регулярно и должным образом. Один из принципов работы с большой толпой во время протеста — максимальная осторожность. Даже случайный выстрел резиновой пулей в район височной доли головного мозга может привести к смерти мозга, поэтому вне зависимости от накала страстей и опасности ситуации силовики до последнего стараются не применять резиновые пули для разгона демонстрантов. Самый верный способ успокоить толпу — применить водомёт. К протестам после выборов белорусские силовики приготовились — водомёты привезли заранее, машины с мощными водяными насосами находились в постоянной "боевой готовности".

Собственная автомобильная промышленность и неплохие достижения в промышленном производстве позволили республиканским органам правопорядка закупить десятки водомётов, построенных на базе грузовиков производства Минского автомобильного завода (МАЗ). Такие устройства для разгонов демонстраций активно используют с 20-х годов прошлого века, и назвать крупносерийным производство такой техники нельзя — в лучшем случае для силовых структур строится несколько сотен автомобилей в течение 10–12 лет. Кроме того, на базах хранения под Минском до протестов находились спецмашины АЦС-40 "Цунами", также построенные на базе грузовиков МАЗ. До августовских протестов эти машины ни разу не применялись по прямому назначению и выводились лишь на учения и для "дежурства" на массовые мероприятия.

У внутренних войск МВД Республики Беларусь есть свои водомёты: как и полицейские модификации, они построены на базе грузовиков МАЗ, однако их точное устройство из-за десятка разных модификаций неизвестно.

Для того чтобы сбить человека с ног, эти водомёты оснащались насосом и гидроприводом с дистанционным управлением, через которые вода под давлением в 12 атмосфер отправлялась в сторону протестующих. Водомёты белорусского производства стоят недорого — около 120–150 тыс. долларов, но для настоящих беспорядков у органов правопорядка в Беларуси есть кое-что получше.

Иномарки

С 2015 года белорусские силовики активно обновляли автопарк спецавтомобилей. При беглом изучении снимков с протестов 2020 года можно сделать вывод, что на подмогу отечественным грузовикам МАЗ белорусы закупили и много зарубежных спецмашин. Среди них — и полноприводный грузовик Predator, построенный компанией Streit Group в Объединённых Арабских Эмиратах на базе среднетоннажного грузовика Iveco. Эта машина оснащается автономной системой подачи воды с двумя водомётами немецкой фирмы Ziegler и может "выстреливать" потоком Н2О под давлением в 20 бар на расстояния до 70 метров. Действовать такой транспорт может долго — запас воды в баках составляет примерно девять тонн. При попадании на тело человека высокое давление сбивает протестующего с ног, а при "выстреле" водой на расстоянии до 30 метров может нанести тяжёлую черепно-мозговую травму. Стоимость такой машины — около 350 тыс. долларов.

Помимо водомёта на крыше такого "танка" установлен мощный прожектор, который доводит дело разгона протестов до автоматизма. Но и это не всё. Разрушение заграждений, которые демонстранты начали строить на улицах Минска сразу после отключения интернета, — это детская пачкотня для такой машины. Специальный регулируемый отвал, которым можно пробить небольшую бетонную стену, как раз предназначен для проламывания самых крепких уличных баррикад. На тот случай, если дела станут совсем плохи, автомобиль оснащается бронёй по четвёртому классу баллистической защиты и может сберечь оператора и водителя от пуль калибра 7,62×51 мм и осколков гранат.

Кроме исключительно "водной" модификации можно заказать ёмкости для слезоточивого газа, краски и пены. Последние два компонента не только усмиряют демонстрантов, но и "помечают" особенно агрессивных.

Любовь к экзотике

МВД Белоруссии закупает значительное количество техники за рубежом. На территории страны расположены заводы китайского автопроизводителя Geely, большая часть новых патрульных автомобилей для белорусских силовиков — именно китайские. Китайцы поставляют белорусам технику и получше — например, бронированный вариант "клона" американского армейского внедорожника Humvee — Dongfeng EQ2058 Mengshi. Эти автомобили есть не только у белорусского спецназа внутренних войск и минской "Альфы" КГБ СССР, но и у других частей специального назначения.

Большинство блокпостов на въезде в Минск, появившихся незадолго до дня голосования и начала протестов, представляли собой составленные "домиком" китайские броневики с американской родословной. Стоимость каждого Dongfeng EQ2058 Mengshi — не менее 100 тыс. долларов США. В распоряжении белорусских военных находится не менее ста таких автомобилей, ещё около трёхсот могут находиться на хранении. Тяжёлые бронированные китайские внедорожники Dajiang "Дракон" (стоимость каждого — около 350–400 тыс. долларов), на которых можно разместить серьёзное вооружение, находились вдалеке от мест событий и участия в разгоне демонстраций, равно как и в других мероприятиях, не принимали.

В погоне за экзотикой белорусские органы правопорядка долгое время не могли похвастаться единым стандартом и чёткими правилами для закупки техники. В результате помимо патрульных автомобилей китайского производства у спецподразделений милиции и КГБ появились внедорожники Ford со "спецназовской" противопульной транспортной рампой. Официально система называется Mobile Adjustable Ramp System (MARS) и производится голландской компанией Apex Global. Система с такой конструкцией позволяет организовывать как посты наблюдения с противопульной защитой (они и были использованы во время протестов в Минске), так и средства для "оперативного проникновения в помещения". Проще говоря, средства для разрушения стен. Перевозить огромную конструкцию из телескопических выдвижных лестниц и бронещитов может лишь мощный внедорожник, поэтому в большинстве случаев белорусский ОМОН использует внедорожники Ford F450 и Ford F550 Super Duty. Стоимость каждого автомобиля — около 250 тыс. долларов.

У внутренних войск на случай самого неблагоприятного развития ситуации были броневики "Защитник" на базе МАЗ-631708 и лёгкие бронеавтомобили. В довесок бойцы спецподразделений получили автоматы Heckler&Koch MP5 стоимостью около двух тысяч долларов за единицу и пистолеты Glock 19 по 800 долларов за единицу. А вот чешские светозвуковые гранаты Zásahová výbuška P1 для белорусского спецназа милиции могут оказаться недоступны.

Их низкая стоимость (чуть более двух тысяч рублей) и высокий расход во время массовых мероприятий (граната взрывается серией хлопков с громкостью до 150 дБ, вызывая неприятные ощущения у протестующих) вынуждают силовые структуры активно закупать такие боеприпасы почти каждый год. Но милицейский спецназ Республики Беларусь не может получать эти боеприпасы напрямую — в отношение республиканских силовиков действует оружейное эмбарго, и "световые гранаты" мощностью по 180 млн кандел, по сути, поставляются в Белоруссию нелегально. Если будет установлена страна ввоза и компания, которая "из-под полы" продаёт эти боеприпасы в РБ, то против участников сделки могут быть применены санкции.

Что такое белорусский ОМОН?

Отряд милиции особого назначения в Белоруссии — прямой потомок такого же подразделения в России. Средняя зарплата рядового состава — от 900 белорусских рублей — плюс доплаты за сверхурочные смены и внеплановые дежурства. В итоге примерно 1200–1300 белорусских рублей "оклада" в месяц (около 500 долларов США) через месяц после поступления на службу. Зарплаты руководящего состава (от майора и выше) с выслугой от 10 лет находятся на другом уровне и начинаются примерно с 3 тыс. белорусских рублей (1200 долларов США). Уровень зарплат рядового состава и руководства в подразделениях специального назначения (в том числе КГБ РБ) неизвестен, однако он может быть на 15–20 процентов выше, чем в МВД Белоруссии.