Союз журналистов России потребовал от Минска освобождения работников российских СМИ

Союз журналистов России (СЖР) выразил протест по поводу задержания российских сотрудников СМИ во время массовых беспорядков в Минске и потребовал от властей Белоруссии немедленно их освободить. Как отметили в организации, накануне были задержаны трое журналистов с телеканала "Дождь". При помощи Посольства России СЖР удалось добиться их скорейшего освобождения и отправке на территорию РФ. В организации надеются, что так же оперативно будут отпущены и другие коллеги.

— Сейчас известно о задержании ещё по крайней мере пятерых журналистов. Это Семён Пегов, Максим Солопов, Евгений Олейник, Антон Старков, Дмитрий Лысенко. Есть информация о том, что Пегов и Солопов при задержании были избиты. При этом редакции не могут с ними выйти на связь. Союз журналистов выражает решительный протест по поводу задержания сотрудников — граждан России — и требует немедленно их освободить. Мы сейчас готовим заявление, заявление готовит и СПЧ при президенте, — заявили Лайфу представители СЖР.