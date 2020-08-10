Союз журналистов России потребовал от Минска освобождения работников российских СМИ

Союз журналистов России (СЖР) выразил протест по поводу задержания российских сотрудников СМИ во время массовых беспорядков в Минске и потребовал от властей Белоруссии немедленно их освободить. Как отметили в организации, накануне были задержаны трое журналистов с телеканала "Дождь". При помощи Посольства России СЖР удалось добиться их скорейшего освобождения и отправке на территорию РФ. В организации надеются, что так же оперативно будут отпущены и другие коллеги.
— Сейчас известно о задержании ещё по крайней мере пятерых журналистов. Это Семён Пегов, Максим Солопов, Евгений Олейник, Антон Старков, Дмитрий Лысенко. Есть информация о том, что Пегов и Солопов при задержании были избиты. При этом редакции не могут с ними выйти на связь. Союз журналистов выражает решительный протест по поводу задержания сотрудников — граждан России — и требует немедленно их освободить. Мы сейчас готовим заявление, заявление готовит и СПЧ при президенте, — заявили Лайфу представители СЖР.
В Минске задержаны российские журналисты. Среди них основатель WarGonzo Семён ПеговПо предварительным данным, среди них есть пострадавшие.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.