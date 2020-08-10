Мужчина, которого жестоко избил ОМОН на акции протеста в Минске, вышел на связь. Он жив

Журналисты белорусского телеканала "Белсат" утверждают, что смогли связаться с протестующим, которого жестоко избил ОМОН на акции в Минске. Об этом сообщается в одноимённом телеграм-канале, который принадлежит изданию. Фото с окровавленным мужчиной активно обсуждалось в соцсетях всю ночь, а утром в понедельник некоторые СМИ сообщили, что он якобы скончался в больнице. В посте разъясняется, что мужчина жив и его зовут Евгений Заичкин. К слову, ранее сообщалось, что так зовут другого участника митинга, которого накануне вечером сбил автозак.

Телеграм-канал также приводит рассказ мужчины о том, как все происходило. По его словам, они с братом шли к стеле "Город-герой", где вскоре завязался настоящий бой между правоохранителями и участниками акции неповиновения.

- Подъехала маршрутка, оттуда выскочили 5-6 омоновцев и начали всех задерживать, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, я встал на колени и поднял руки.Потом я увидел взмах дубинки, первый удар по лицу и сразу кровь хлынула, потом били по телу. Брата задержали, что с ним - не знаю, его нет дома, - рассказал мужчина, который представился Евгением Заичкиным.

По словам мужчины, в больнице, куда его госпитализировали, к нему приходил милиционер и взял у него показания. А сам Евгений между тем готовится к выписке.

- Пришел врач, я попросил его пойти домой, он сказал, что нет переломов, могу пойти, если хочу, - приводит телеграм-канал слова собеседника.