Борющимся с эпидемией российским медикам решено засчитывать день стажа за два

Пенсионный стаж медиков, которые работают с больными коронавирусом, будет рассчитываться как день за два. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
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— Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, — сказал Мишустин.
Премьер отметил, что ситуация с пандемией в России улучшается. При этом ведётся постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь.
Ранее эпидемиолог рассказал, когда может наступить вторая волна коронавируса в мире.