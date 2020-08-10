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Борющимся с эпидемией российским медикам решено засчитывать день стажа за два

В правительстве отметили, что эмидемиологическая ситуация в стране улучшается.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Пенсионный стаж медиков, которые работают с больными коронавирусом, будет рассчитываться как день за два. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

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Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови, чтобы помочь другим.

Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация с пандемией в России улучшается. При этом ведётся постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь.

Ранее эпидемиолог рассказал, когда может наступить вторая волна коронавируса в мире.

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