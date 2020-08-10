Борющимся с эпидемией российским медикам решено засчитывать день стажа за два

Пенсионный стаж медиков, которые работают с больными коронавирусом, будет рассчитываться как день за два. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

— Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация с пандемией в России улучшается. При этом ведётся постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь.