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В Москве ещё 898 человек вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови, чтобы помочь другим.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции жителей Москвы увеличилось до 190 555 человек. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

В Минздраве рассказали, как через кальян можно заразиться коронавирусом

Кроме того, за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих веществ, чем от сигареты.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 898 пациентов, — отметила она.

Вылечившимся гражданам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил о риске заражения гриппом и коронавирусом одновременно.

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