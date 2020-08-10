В Москве ещё 898 человек вылечились от коронавируса

Общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции жителей Москвы увеличилось до 190 555 человек. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
В Минздраве рассказали, как через кальян можно заразиться коронавирусомКроме того, за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих веществ, чем от сигареты.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 898 пациентов, — отметила она.
Вылечившимся гражданам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил о риске заражения гриппом и коронавирусом одновременно.