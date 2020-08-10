В Роспотребнадзоре назвали самые опасные сферы деятельности

Больше всего профессиональных заболеваний в 2019 году зафиксировано у работников, которые трудятся на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех зарегистрированных случаев. Такие данные приводит Роспотребнадзор, передаёт RT.
На втором месте по числу профзаболеваний идут обрабатывающие производства (29,9%), а на третьем — компании, специализирующиеся на транспортировке и хранении различных товаров (10,5%).
Эксперт назвала новые востребованные профессии в РоссииПо её словам, с развитием цифровизации будут обновляться почти все специальности.
В первую пятёрку также вошли строители (3,6%), а у граждан, которые занимаются сельским, лесным хозяйством, охотой и рыбалкой, зарегистрировано 3,5% случаев профзаболеваний.
За прошлый год в стране зафиксировано примерно 4,5 тысячи болезней, связанных с рабочей деятельностью. Это на 629 случаев меньше, чем годом ранее.
Названы самые востребованные в России профессииИх определили по результатам анализа вакансий за май 2020 года.
Стоит также отметить, что чаще всего заболевания у работников появляются из-за больших физических нагрузок, а также из-за воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами. Из-за этого у сотрудников могут проявиться такие болезни, как, например, хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит.