В Гонконге арестовали "главного организатора" прошлогодних акций протеста

В Гонконге правоохранительными органами был задержан медиамагнат-оппозиционер Джимми Лай, которого обвиняют в нарушении нового закона о защите национальной безопасности. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

— Он был арестован за сговор с иностранным государством, произнесение крамольных слов и заговор с целью мошенничества, — приводит издание слова источника.

По данным издания, вместе с бизнесменом были арестованы ещё шесть человек, в том числе два его сына. Одного из них обвиняют в сговоре с "внешними силами" с целью создания угрозы национальной безопасности, а второго, как и отца, в сговоре с целью мошенничества. Имена других задержанных не приводятся, но, как пояснили журналистам в пресс-службе правоохранительных органов Гонконга, операция продолжается и их число может возрасти в ближайшее время.

Отмечается, что Джимми Лай — сторонник Демократической партии Гонконга, владелец бренда одежды и крупной медиагруппы — в прошлом активно поддерживал оппозицию и считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций. Помимо этого он также поддерживает тесные связи с политической элитой США.