При пожаре в частном доме в Тверской области погибло четыре человека

В результате пожара в частном доме в населённом пункте Гора Селижаровского района Тверской области погибло четыре человека.

По информации Лайфа, трагедия случилась поздно вечером 9 августа. Сообщается, что пожар произошёл в доме площадью 56 квадратных метров. Погибшими оказались двое взрослых и двое детей 2016 и 2018 годов рождения.

При пожаре в жилом доме в Чехии погибло 11 человек По предварительной версии, трагедия произошла из-за поджога.

Полностью ликвидировать пожар удалось через четыре с лишним часа после того, как была объявлена локализация возгорания. МЧС выясняет причины и обстоятельства трагедии. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.