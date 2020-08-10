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В России за сутки выявлено 5118 случаев коронавирусной инфекции

Число выздоровевших от CoViD-19 приближается к 700 тысячам человек.

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В России за минувшие сутки медики выявили ещё 5118 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 892 654.

За последние сутки в России выявлено 5118 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1356 случаев (26,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в штабе.

За сутки жертвами CoViD-19 стали 70 человек. За всё время эпидемии от этой болезни умер 15 001 человек. Выздоровело за день 3259 человек, а в целом 696 681 человек.

Эпидемиолог рассказал, когда может наступить вторая волна коронавируса в мире

Он также предположил, что маски придётся носить ещё около двух лет.

Для сравнения: в США число выявленных случаев коронавирусной инфекции уже превысило пять миллионов. Жертвами этого заболевания там уже стали более 162 тысяч человек.

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