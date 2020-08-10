В России за сутки выявлено 5118 случаев коронавирусной инфекции

В России за минувшие сутки медики выявили ещё 5118 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 892 654.

— За последние сутки в России выявлено 5118 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1356 случаев (26,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в штабе.

За сутки жертвами CoViD-19 стали 70 человек. За всё время эпидемии от этой болезни умер 15 001 человек. Выздоровело за день 3259 человек, а в целом 696 681 человек.