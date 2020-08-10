Ефремову дважды за день вызывали скорую помощь

К актёру Михаилу Ефремову сегодня дважды приезжала бригада скорой помощи из-за его жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи. Как стало известно Лайфу, медиков вызывал для артиста сын в 10:14 и 12:10.

Бригада приезжала в квартиру Ефремова в Плотниковом переулке, но оба раза не нашла причин для его госпитализации. По словам источника Лайфа, актёр жаловался на симптомы инсульта, но во время визита медики их у него не находили. В итоге они вынуждены были ставить ему предварительный диагноз "транзиторная ишемическая атака". Это преходящее нарушение кровообращения головного мозга.