"Это не наша инициатива". Лукашенко объяснил отключения Интернета в стране

Власти Белоруссии не имеют никакого отношения к массовому отключению интернета в стране во время и после прошедших президентских выборов. Проблемы в работе Сети вызваны действиями неких лиц из-за границы. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.
— Кому-то неймётся, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идёт эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы, — заявил белорусский лидер.
Такую же позицию заняли в компании "Белтелеком", которая является национальным провайдером. Там извинились перед пользователями за неудобства.
— Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы "Белтелекома". Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднения с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервиса в сети Интернет, — сообщает пресс-служба компании.
Лукашенко назвал прошедшие выборы президента праздником, а митингующих — овцамиПо мнению белорусского лидера, протестующие действовали, даже не понимая, что делают.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.