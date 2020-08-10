"Это не наша инициатива". Лукашенко объяснил отключения Интернета в стране

Власти Белоруссии не имеют никакого отношения к массовому отключению интернета в стране во время и после прошедших президентских выборов. Проблемы в работе Сети вызваны действиями неких лиц из-за границы. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

— Кому-то неймётся, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идёт эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы, — заявил белорусский лидер.

Такую же позицию заняли в компании "Белтелеком", которая является национальным провайдером. Там извинились перед пользователями за неудобства.

— Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы "Белтелекома". Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднения с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервиса в сети Интернет, — сообщает пресс-служба компании.