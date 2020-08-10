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Лукашенко рассказал о попытке протестующих штурмовать его резиденцию

По словам белорусского лидера, если бы митингующие приблизились к госучреждению, "им бы мало не показалось".

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Участники акции протеста в Минске. Фото © ТАСС / AP

Участники акций протеста в Минске готовились пойти на штурм резиденции президента Белоруссии. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко. По его оценке, ситуация была не катастрофической, но весьма опасной.

Это хорошо, что омоновцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца независимости, там уже другой расклад, там служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось, — заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пригрозил, что власти страны разберутся с каждым, кто провоцировал и толкал людей на беспорядки.

Лукашенко назвал прошедшие выборы президента праздником, а митингующих — овцами

По мнению белорусского лидера, протестующие действовали, даже не понимая, что делают.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.

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