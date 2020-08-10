Лукашенко рассказал о попытке протестующих штурмовать его резиденцию

Участники акций протеста в Минске готовились пойти на штурм резиденции президента Белоруссии. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко. По его оценке, ситуация была не катастрофической, но весьма опасной.

— Это хорошо, что омоновцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца независимости, там уже другой расклад, там служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось, — заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пригрозил, что власти страны разберутся с каждым, кто провоцировал и толкал людей на беспорядки.