Глава Еврокомиссии — о Белоруссии: Притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе. Так она прокомментировала ситуацию в Белоруссии, где минувшей ночью подавили массовые акции протеста.
— Притеснениям и жестоким репрессиям по отношению к мирным протестующим не место в Европе. Фундаментальные права в Белоруссии должны соблюдаться, — говорится в сообщении, опубликованном на странице главы Еврокомиссии в Twitter.
Штаб Тихановской заявил о непризнании результатов выборов в БелоруссииПо мнению оппозиционеров, с результатом от 70 до 90% голосов победил их кандидат.
Европейский политик призвала власти Белоруссии сделать так, чтобы голоса избирателей на выборах президента были подсчитаны, а результаты обнародованы должным образом.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии.