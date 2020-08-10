Глава Еврокомиссии — о Белоруссии: Притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе. Так она прокомментировала ситуацию в Белоруссии, где минувшей ночью подавили массовые акции протеста.

— Притеснениям и жестоким репрессиям по отношению к мирным протестующим не место в Европе. Фундаментальные права в Белоруссии должны соблюдаться, — говорится в сообщении, опубликованном на странице главы Еврокомиссии в Twitter.

Европейский политик призвала власти Белоруссии сделать так, чтобы голоса избирателей на выборах президента были подсчитаны, а результаты обнародованы должным образом.