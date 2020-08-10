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Глава Еврокомиссии — о Белоруссии: Притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе

Она напомнила, что мирные демонстранты не должны подвергаться притеснениям и жестоким репрессиям.

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Фото © ТАСС / EPA / Татьяна Зенькович

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе. Так она прокомментировала ситуацию в Белоруссии, где минувшей ночью подавили массовые акции протеста.

Притеснениям и жестоким репрессиям по отношению к мирным протестующим не место в Европе. Фундаментальные права в Белоруссии должны соблюдаться, — говорится в сообщении, опубликованном на странице главы Еврокомиссии в Twitter.

Штаб Тихановской заявил о непризнании результатов выборов в Белоруссии

По мнению оппозиционеров, с результатом от 70 до 90% голосов победил их кандидат.

Европейский политик призвала власти Белоруссии сделать так, чтобы голоса избирателей на выборах президента были подсчитаны, а результаты обнародованы должным образом.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии.

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