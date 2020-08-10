"Брат не вернулся домой". В Минске у СИЗО собрались родственники и близкие задержанных

В Минске у здания следственного изолятора собрались десятки людей — туда пришли родственники и близкие тех, кто вчера не вернулся после митинга домой. В соцсетях жители столицы Белоруссии уверяют, что на свободу выпускают только тех, кто подписал протокол и согласился с обвинением.
В Белоруссии отключили связь. Как связаться с родными и близкими оттуда во время протестов?В Белоруссии отключили Интернет после выборов президента страны. Местные жители не могут зайти в Сеть и, как следствие, связаться с другими людьми в соцсетях и мессенджерах. Что произошло и можно ли связаться с ними, находясь в другой стране, — в материале Лайфа.
— Ночью брат не вернулся домой, его просто увезли, пока он стоял на перекрёстке на Хоружей, 25, вместе с ним и его друг. Освобождённые говорят, что отпустят только тех, кто подписал протокол и согласен с обвинениями. В шестиместных камерах по 15–35 человек, — написал один из пользователей "Инстаграма".
О такой же ситуации ранее рассказывал и задержанный на улице журналист издания "Sputnik Беларусь".
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.