"Брат не вернулся домой". В Минске у СИЗО собрались родственники и близкие задержанных

В Белоруссии отключили связь. Как связаться с родными и близкими оттуда во время протестов? В Белоруссии отключили Интернет после выборов президента страны. Местные жители не могут зайти в Сеть и, как следствие, связаться с другими людьми в соцсетях и мессенджерах. Что произошло и можно ли связаться с ними, находясь в другой стране, — в материале Лайфа.