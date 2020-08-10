Худший подарок на 60-летие. Антонио Бандерас заразился коронавирусом

В день своего 60-летнего юбилея голливудский актёр Антонио Бандерас сообщил, что заболел коронавирусом и вынужден отмечать день рождения в условиях карантина. Но артист не унывает, рассчитывая как можно скорее поправиться, а время вынужденного заточения намерен провести с пользой.
— Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы начать придавать смысл моим 60 годам, в которые я вхожу полный желания и иллюзий. Всем крепких объятий, — написал на своей странице в Instagram актёр.
Как менялся Антонио Бандерас со времен "Отчаянного"На ежегодный благотворительный аукцион "Обнажённые сердца" супермодель Наталья Водянова пригласила голливудскую звезду Антонио Бандераса. Лот со знойным испанским мужчиной ушёл с молотка за $150 тыс. Щедрой счастливицей оказалась бизнесвумен из Петербурга, которую теперь ждёт незабываемый полёт на частном джете актёра и дальнейшее свидание. Ну а Лайф решил вспомнить, как менялся голливудский мачо за последние 20 лет.
Как сообщал Лайф, ранее популярный блогер Анастасия Ивлеева и её супруг певец Элджей заразились коронавирусом.