Худший подарок на 60-летие. Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Как менялся Антонио Бандерас со времен "Отчаянного" На ежегодный благотворительный аукцион "Обнажённые сердца" супермодель Наталья Водянова пригласила голливудскую звезду Антонио Бандераса. Лот со знойным испанским мужчиной ушёл с молотка за $150 тыс. Щедрой счастливицей оказалась бизнесвумен из Петербурга, которую теперь ждёт незабываемый полёт на частном джете актёра и дальнейшее свидание. Ну а Лайф решил вспомнить, как менялся голливудский мачо за последние 20 лет.