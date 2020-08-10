Собянин заявил, что 60% случаев коронавируса в Москве бессимптомные

Около 60% заболевших коронавирусом в столице переносят его бессимптомно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

— Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое — около 60%. Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объём тестирования, в том числе и по свободной записи, и по ПЦР, и по ИФА-тестам, — отметил мэр.