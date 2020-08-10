Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин заявил, что 60% случаев коронавируса в Москве бессимптомные

Мэр столицы отметил, что свободная запись на тестирование даёт большую выявляемость.

39
Post cover

Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Около 60% заболевших коронавирусом в столице переносят его бессимптомно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое — около 60%. Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объём тестирования, в том числе и по свободной записи, и по ПЦР, и по ИФА-тестам, — отметил мэр.

Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет

Количество ежедневно выявляемых пациентов с CoViD-19 сократилось в 10 раз.

По мнению Собянина, свободная запись на тестирование в Москве даёт большую выявляемость.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что допускает сохранение масочного режима в Москве на ближайшие месяцы.

Выбор редакции

Loading...