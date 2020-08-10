Путин поручил кабмину профинансировать вакцинацию от гриппа 60% населения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину профинансировать вакцинацию от гриппа до 60% населения страны в предстоящий осенне-зимний сезон. А в случае с группами риска вакцины будут подготовлены для 75% тех, кто в них входит.

— Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации, до 75% лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин, — сообщается на сайте Кремля.

Также кабмину предстоит выделить средства на поставку в медучреждения лекарств, тест-систем, средств индивидуальной защиты и оборудования, дезинфицирующих и антисептических средств, необходимых для профилактики, диагностики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.

Путин также поручил сохранить в регионах на предстоящий осенне-зимний сезон резерв специализированных коек для лечения больных с коронавирусом.