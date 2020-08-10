Google в России оштрафовали на 1,5 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей. Причиной стала некачественная фильтрация запрещённого контента в поисковой системе.

В июле Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании за недостаточные меры по исключению запрещённого контента из результатов поисковых запросов. Как сообщает ведомство, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, сохраняя в поиске более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.