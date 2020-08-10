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Google в России оштрафовали на 1,5 млн рублей

Поисковик оставил в свободном доступе более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации.

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Фото © Nikolas Kokovlis / NurPhoto via Getty Images

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей. Причиной стала некачественная фильтрация запрещённого контента в поисковой системе.

В июле Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании за недостаточные меры по исключению запрещённого контента из результатов поисковых запросов. Как сообщает ведомство, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, сохраняя в поиске более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

Вице-президент Аргентины подала на Google в суд за то, что поисковик назвал её вором

Она отметила, что в случае победы пожертвует компенсацию детской больнице.

Ранее Лайф сообщал о том, что Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, предположительно, связанных с Россией.

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