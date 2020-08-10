Кузнецова попросила СК проверить информацию о жестоком обращении с детьми в монастыре на Урале
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Максим Григорьев
По предварительной информации, там находится 16 несовершеннолетних.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки сообщений о насилии над детьми в стенах Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где ранее скончалась 15-летняя девочка.
— Сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах, — приводит слова Кузнецовой пресс-служба уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка.
Как сообщал Лайф, 6 августа стало известно, что в Среднеуральском монастыре схиигумена Сергия умерла 15-летняя девочка. Скандальный священнослужитель заявил, что у девочки был рак головного мозга. Однако врачи обнаружили на теле ребёнка травмы.
Напомним, схиигумен Сергий стал известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать. Позже его запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана, и он стал схимонахом. 24 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана схимонаха.