Кузнецова попросила СК проверить информацию о жестоком обращении с детьми в монастыре на Урале

По предварительной информации, там находится 16 несовершеннолетних.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки сообщений о насилии над детьми в стенах Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где ранее скончалась 15-летняя девочка.

— Сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах, — приводит слова Кузнецовой пресс-служба уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка.

Как сообщал Лайф, 6 августа стало известно, что в Среднеуральском монастыре схиигумена Сергия умерла 15-летняя девочка. Скандальный священнослужитель заявил, что у девочки был рак головного мозга. Однако врачи обнаружили на теле ребёнка травмы.