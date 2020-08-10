Стало известно, когда в России начнётся продажа туров с кешбэком

Программа кешбэка, то есть возврата части расходов за покупку туров по России, стартует в ночь на 21 августа. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.
— С 21 по 28 августа нужно зайти на портал "мирпутешествий.рф", там можно выбрать тур или проживание в отеле на срок от четырёх ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей. Остаётся оплатить поездку картой "Мир". К программе подключено более 700 туроператоров и более трёх тысяч гостиниц, — отметил вице-премьер.
Названы регионы, за отдых в которых россияне получат кешбэкМаксимальная сумма компенсации составит 15 тысяч рублей.
Напомним, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажа туров по России по льготной программе, предполагающей возврат части средств, продлится неделю. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.
Тур должен стоить не менее 25 тысяч рублей. Круизы и проживание на судах тоже считаются. Максимальная величина компенсации — 15 тысяч рублей. Ранее Лайф подробно рассказывал, как получить компенсацию за отдых в России.