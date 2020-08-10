Стало известно, когда в России начнётся продажа туров с кешбэком

Программа кешбэка, то есть возврата части расходов за покупку туров по России, стартует в ночь на 21 августа. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.

— С 21 по 28 августа нужно зайти на портал "мирпутешествий.рф", там можно выбрать тур или проживание в отеле на срок от четырёх ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей. Остаётся оплатить поездку картой "Мир". К программе подключено более 700 туроператоров и более трёх тысяч гостиниц, — отметил вице-премьер.

Напомним, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажа туров по России по льготной программе, предполагающей возврат части средств, продлится неделю. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.