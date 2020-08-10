Шаурма и котлеты со вкусом сальмонеллы. Составлен список опасных продуктов

Употребление шаурмы, котлет, кондитерских изделий с кремом, а также салатов, заправленных майонезом и сметаной, может привести к пищевому отравлению. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

Как отмечает ведомство, наиболее опасными для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, блюда из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие.

В Роспотребнадзоре заявили, что причинами отравлений могут стать нарушения технологии приготовления, неправильное хранение, а также нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания. Поклонникам данных блюд рекомендуют готовить их в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы остатки не хранились более суток. Кроме того, перед приготовлением пищи следует тщательно мыть руки, использовать разные разделочные доски для различных продуктов, а в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

— Если вы всё-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты, — говорится в сообщении ведомства.