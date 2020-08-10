Российские банки протестируют списание денег россиян по запросу компаний

Ряд российских банков готовятся к новому формату безналичных платежей, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Клиент-плательщик будет заранее подписывать согласие на регулярное списание средств, а банк будет проверять только корректность выставленных счетов и затем снимать деньги со счёта в пользу заявителя. Об этом рассказала РБК гендиректор Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.

Такая система действует пока лишь в одном банке. Клиенты всех остальных кредитно-финансовых учреждений должны вводить подтверждающий код для совершения транзакции. Но в таком случае для перевода средств привлекаются третьи компании, которые могут взимать комиссии за свои услуги.

Как отметила Жаркова, воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица. При помощи данной системы можно будет оплачивать услуги ЖКХ, кредиты, подписки на различные сервисы.

Тестировать сервис будут на площадке, созданной АФТ в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API).