"Будто война началась". Правозащитник рассказал Лайфу о десятках пострадавших после разгона протестов в Минске

Резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства, которые власти Белоруссии применили минувшей ночью к митингующим, травмировали множество людей. В больницу попали десятки пострадавших. Об этом заявил Лайфу член правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович.

— Считаем, за то, что произошло вчера, за всё несут ответственности наши власти. К мирным демонстрантам применяли газовые гранаты, резиновые пули, водомёты. В результате десятки-десятки людей очень серьёзно пострадали. Мне известно, что сейчас в военном госпитале как минимум два отделения заполнены пострадавшими, которые получили ранения от резиновых пуль и осколков гранат шумовых. И вот есть информация как минимум об одном погибшем, — отметил он.

По мнению Стефановича, страну на время полностью закрыли от международных наблюдателей и иностранных журналистов. У правозащитников не было возможности наблюдать за подсчётом голосов из-за проблем со связью.

— Международных наблюдений тут не было. МИД максимально тормозил аккредитацию иностранных журналистов. Всё было сделано для того, чтобы страна была полностью закрыта. Мы не имели возможности наблюдать за подсчётом голосов. Абсолютно не было никакой связи, мы не могли связаться с нашими регионами. Исключительно знаем о том, что было в Минске, — рассказал правозащитник.

По его словам, как минимум 200 человек задержаны из-за акций протеста по всей стране. Массовые протесты прошли в Минске, Гродно, Витебске, Гомеле, Бресте, Барановичах, Бобруйске, Пинске.

— Минск был вчера похож на то, что будто какая-то война началась. Огни, яркие хлопки в центре города. Всё это озаряло ночное небо. Было очень жуткое зрелище. Это всё было против мирных демонстрантов, которые не имели никакого оружия, других предметов, указывающих не антимирные намерения, — добавил собеседник Лайфа.