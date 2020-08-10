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Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Российский лидер выразил надежду на то, что государственная деятельность коллеги будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений двух стран.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления Александру Лукашенко в связи с его победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, — отметил российский лидер.

Путин также выразил надежду на наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Глава государства подчеркнул, что дальнейшее углубление отношений между Москвой и Минском "отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии".

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав, предварительно, более 80% голосов

По предварительным данным ЦИК, его главная соперница Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.

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