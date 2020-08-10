Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления Александру Лукашенко в связи с его победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
— Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, — отметил российский лидер.
Путин также выразил надежду на наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Глава государства подчеркнул, что дальнейшее углубление отношений между Москвой и Минском "отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии".
Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав, предварительно, более 80% голосовПо предварительным данным ЦИК, его главная соперница Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.