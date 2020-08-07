В чёрном списке. Как победить банк, если он отказывает в обслуживании

Иногда в банках считают, что вправе отказать в проведении любой операции, заблокировать счёт или карту клиента практически без объяснения причин. Якобы так делать им позволяет закон 115-ФЗ. Но на самом деле это не так. Как отстаивать свои права, если вы попали в чёрный список, разбирался Лайф.

Увы, уже не редкостью стала ситуация, когда гражданин приходит в банк, подаёт свой паспорт сотруднику с просьбой открыть счёт и получает отказ "в связи с требованиями законодательства РФ и инструкций регулятора", и больше никаких объяснений. Человек остаётся в недоумении, ведь он не занимается обналичиванием или иной незаконной деятельностью и у него есть счёт в другом банке, но всё это для банковских сотрудников, которые объявили об отказе, не аргументы. Понятно, что первое желание у любого гражданина — это просто забыть про этот банк и пойти открыть счёт в другом, но лучше так не делать, и вот почему. Во-первых, причина может быть "технической" — операционисту не удалось идентифицировать паспорт по общей базе, либо паспорт в этой базе (её ведёт МВД) числится как недействительный. Поэтому имеет смысл самостоятельно проверить свой паспорт через сервис МВД, возможно, что у паспорта просто закончился срок действия, тогда его надо просто заменить.

Во-вторых, гражданин действительно мог по ошибке попасть в чёрные списки, которые ведут Центробанк и Росфинмониторинг, но в этом случае, если не заняться вопросом, то и в других банках тоже будут отказы, более того, банки могут направить сообщение в тот банк, где вы обслуживаетесь, и тот заблокирует уже имеющиеся счета и карты. Ведь, согласно ст. 7 закона № 115-ФЗ, банк обязан документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа в проведении операций. То есть после того, как банк сообщает гражданину об отказе, информация об этом поступает в ЦБ и заносится в тот самый чёрный список, который автоматически доступен всем банкам. В этом списке не будет указано, какой именно банк отказал и какова была причина отказа, но для других банков наличие в чёрном списке — это повод не обслуживать.

Поэтому в любом случае, если отказали в обслуживании, разбираться придётся.

По закону или по инструкции?

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Прежде всего, следует помнить, что, согласно гражданскому законодательству, банк обязан заключить договор банковского счёта с любым гражданином, об этом прямо сказано в п. 2 ст. 846 ГК РФ, однако есть одна оговорка, которой банки оправдывают свои отказы, она содержится в п. 5.2 ст. 7 закона № 115-ФЗ: "кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада) с физическим или юридическим лицом...". Правда, банковские работники не утруждают себя дальнейшим прочтением статьи, а ведь там раскрывается, что отказ это возможен "в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма".

Однако эти подозрения проверяются "в один клик" на сайте Росфинмониторинга, и, как правило, дело тоже не в них.

А чаще всего дело в инструкции ЦБ, нарушить которую банки опасаются сильнее, чем поругаться с несостоявшимся клиентом. Ведь, согласно положению Банка России от 30 марта 2018 г. № 639-П "О порядке, сроках и объёме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции…", регулятор наделяет банки правом самостоятельно определять факторы, которые по отдельности или в совокупности влияют на принятие решения об отказе. При этом сам ЦБ не раз указывал, что право кредитных организаций в этом случае не является абсолютным и все действия банка должны быть подкреплены доказательствами, что целью клиента является совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Но в банках доказательствами себя не утруждают, по крайней мере, пока их не затребует суд. Попадание в чёрный список потому, что в каком-то банке показалось, что гражданин "подходит" по инструкции № 639, — это самая распространённая причина. Отсюда и дальнейшие проблемы для этого гражданина.

Тайны банковского следствия

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Конечно, тут сразу же возникает вопрос: а должен ли банк сообщать о причинах отказа? Да, должен. Банк России обязал все банки сообщать клиентам причину отказа в открытии счёта или проведении операций по счёту в объёме, достаточном для обеспечения возможности реализации механизма реабилитации (письмо ЦБ от 12.09.2018 года № ИН-014-12/61 и методические рекомендации ЦБ от 22.02.2019 № 5-МР). Логично, что если есть проблема, то её суть озвучить гражданину необходимо, чтобы тот мог принять меры по исправлению ситуации.

К сожалению, большинство банков действуют по-другому, они просто сбрасывают информацию о показавшейся им подозрительной операции в ЦБ и Росфинмониторинг и считают, что на этом их миссия выполнена. И эта проблема известна, в Госдуме на рассмотрении есть законопроект, суть которого — исключить немотивированные отказы со стороны кредитных учреждений, но пока закон не принят и банки предпочитают в причины отказа не вдаваться.

Без суда

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Это самая неприятная ситуация, и, скорее всего, придётся обращаться за судебной защитой. Но делать это следует так, чтобы у банка была возможность "всё решить" в досудебном порядке. Это будет проще и быстрее по времени.

Перед подачей иска в суд следует отправить в банк, где был отказ, официальное письмо с просьбой продолжить обслуживание, либо заключить с вами договор банковского счёта на основании ст. 846 ГК РФ, или дать письменный мотивированный отказ. Бывает, что, получив такое письмо, юристы банка вразумляют сотрудников отделений и проблема начинает решаться, если нет, то через две недели имеет смысл заявлять иск.

В своём заявлении следует просить суд обязать банк продолжить обслуживание, или заключить новый договор банковского счёта на основании статьи 846 ГК РФ, или сообщить причину отказа. Если будет установлено, что отказ банка не имеет никаких оснований, то это даёт право требовать выплатить компенсацию на основании ст. 15 закона № 2300-1 "О защите прав потребителей", который вполне распространяется на взаимоотношения клиента с банком.

Примерно в 80% случаев банк, получив иск, отправляет заявителю почтовое уведомление, что, мол, готовы обслуживать, но в ряде случаев банк доводит дело до суда и там пытается заявить, что никакого отказа на самом деле не было. В ином случае банку придётся либо доказывать, что вы преступник, либо что вы вообще не обращались с просьбой открыть счёт.

Совет: если при обращении в банк его сотрудники отказываются совершать операцию или открыть счёт, задокументируйте этот факт любым возможным способом. При этом имейте в виду, что письменный отказ, скорее всего, не дадут, поэтому, как вариант, можно оставить запись с указанием даты и времени обращения в книге жалоб или на бланке отзыва клиентов (такие обычно есть у менеджеров) и сфотографировать документ на телефон. Так вы докажете, что в банк приходили.

Если заблокировали карту по 115-ФЗ

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Чаще всего блокировка карты — это отдельный случай и он совершенно не связан с отказом в открытии счёта или обслуживании всех счетов в банке. Как правило, при блокировке карты у банка цель не прекратить обслуживание клиента вообще, а получить объяснение по конкретной операции, которая прошла по счёту конкретной карты.

Больше всего блокировок карт происходит, если у банка есть подозрения, что карточный счёт используется "для транзита". Например, владелец карты получил сумму на счёт своей карты и тут же перевёл её на карточный счёт жены, а та сняла деньги в банкомате для расчёта наличными в магазине. Владелец карты, который отправил перевод своей жене, получил блокировку счёта. Ситуация разрешилась после визита в банк с кассовым чеком, подтверждающим крупную покупку. Блокировка была снята.