Фальшивый люкс. Как не нарваться на подделку, покупая вещи на Lamoda и Wildberries

Выгодно купить одежду с лейблом известного бренда — мечта многих. Маркетплейсы очень часто предлагают своим клиентам скидки и акции на люксовые вещи. Цены порой выгоднее, чем на одежду в массмаркете. Но далеко не всегда эти вещи действительно фирменные. Зачастую курьер привозит подделку.

Житель Москвы Родомир заказал кроссовки на сайте Lamoda. Через день заказ был получен. В пункте самовывоза была огромная очередь. Юноша очень сильно торопился, а зря.

— Через три недели начал замечать что-то неладное: от подошвы начали отваливаться куски, она вся истёрлась. Произошло то, чего я боялся: товар поддельный. От оригинала он отклоняется сразу по нескольким параметрам: ярлык на язычке, который приклеен, а не пришит, стелька сделана не из того материала — до этого были две пары оригинальных кроссовок, одна из которых уже второй год "ходит", несмотря на белую замшу, отсутствуют светопоглощающие элементы, которые должны быть вроде как, — рассказывает покупатель.

Если бы Родомир сразу проверил кроссовки, то мог бы их просто не выкупать. Или же в течение 14 дней после совершения покупки он мог бы их вернуть ретейлеру и получить назад свои деньги. Правда, для этого нельзя срывать никакие ярлычки, наклейки и ценники с одежды, иначе её не примут и вам придётся остаться с подделкой.

Александру из Санкт-Петербурга тоже не повезло. Он купил голубое поло именитой фирмы. После первой стирки сошёл цвет, поло стало бело-голубым.

— При покупке кассир (мы заказывали вещи в их отделение с примеркой) сказал, что это 100% фирменная вещь. При том цена выше, чем в фирменных магазинах, — пишет Александр на форуме.

Почему он купил более дорогую вещь не на официальном сайте бренда, а на маркетплейсе — непонятно. Но теперь ему нужно либо смириться с изменённым цветом вещи, либо попробовать вернуть её ретейлеру.

Товар ненадлежащего качества подлежит возврату. Для этого нужно в личном кабинете заполнить заявку, приложить фото вещи, точнее, того, что с ней стало. В течение пяти дней продавец рассматривает заявку, если всё хорошо и продавец признал ошибку, вам нужно отнести вещь в пункт самовывоза и получить назад свои деньги. Если же магазин отказывается признавать брак, можете обратиться в бюро товарных экспертиз. Специалисты оценят качество вещи и вынесут своё решение. Если оно будет положительным для вас, ретейлер вернёт деньги не только за одежду, но и за экспертизу.

Покупательница Wildberries под ником Jakkata написала на сайте отзывов своё возмущение подделкой обуви.

— То, что мне привезли из Wildberries, даже и близко не похоже на настоящее. Я прекрасно знаю, как удобно садится по ноге немецкая обувь, у меня было несколько пар. Изящно смотрится и никакого дискомфорта, строчки аккуратно прошиты, а это грубо сляпанная "китайщина", кожей даже не пахнет! И практически за полную стоимость фирменных вещей. Хотя надо признать, что задумка гениальная: наживаться на людях, которые живут в отдалённых регионах и не имеют возможности купить вещи в фирменном магазине. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на сайты фирм, продукты которых вы хотите заказать, и заметите странную закономерность: цены у официального производителя будут больше примерно на 20%. Wildberries ни у одного производителя не числится в списке дистрибьюторов, — пишет покупательница.

Несколько лет назад, когда покупатели сервиса жаловались на фейки вместо брендовых вещей, им отвечал менеджер Wildberries, что на сайте есть сертификаты подлинности на товар. Теперь этой страницы у ретейлера нет. Как обычный покупатель мы написали свой вопрос в службу поддержки маркетплейса. Нам ответили:

— Здравствуйте! Номер сертификата Вы можете запросить самостоятельно, задав вопрос в карточке товара представителю бренда. Ответ от представителя будет предоставлен в течение трёх дней в разделе личного кабинета "Профиль" — "Обратная связь" — "Вопросы к товару" или в разделе карточки товара "Вопросы". Узнать информацию по номеру сертификата Вы можете на сайте Федеральной службы по аккредитации.

На момент публикации ответа от представителя бренда не последовало.

Как проверять одежду, чтобы не нарваться на фейк?

Стилист Валентина Никифорова рекомендует не покупать брендовые вещи на маркетплейсах. Если вы готовы носить подделку, тогда можно отдавать свои деньги хоть онлайн-ретейлеру, хоть продавцу в переходе. Настоящая фирменная вещь продаётся только в брендовых магазинах или на официальных сайтах.

— В соцсетях есть байеры — это люди, которые покупают брендовые вещи в стране-производителе и с наценкой перепродают вам. Но, вообще, если в вашем городе нет фирменного магазина, доставка с официальных сайтов брендов работает, как правило, по всему миру, — отмечает Валентина.

Фирменная вещь не может стоить дёшево. Если маркетплейс предлагает скидку на новую коллекцию в 50%, скорее всего, это подделка.

В пункте самовывоза или когда курьер привозит вам покупку на дом, проверьте детали изделия. Швы и строчки, фурнитура и логотипы — всё должно быть прошито ровно и чётко. Производители подделок зачастую пренебрегают качеством, могут допустить ошибку в названии бренда или прошить вещь криво.