Гаджет даром? Lamoda провоцирует клиентов скупать больше вещей, обещая им iPhone и 100 тысяч рублей

Онлайн-магазин Lamoda запустил новую акцию: покупатели могут выиграть айфон за свои траты на одежду и обувь. Но шанс выиграть есть далеко не у каждого.

До 16 августа на Lamoda действует акция "Лето в городе", по правилам которой каждый покупатель за потраченные на сайте 3000 рублей получает лотерейный билет. С ним можно попытать удачу и попробовать получить новый IPhone или 100 тысяч рублей на покупки онлайн-ретейлера.

Но есть несколько подводных камней. Во-первых, билет вы получаете только за выкупленные товары: если на примерку вы заказали вещей на 20 тысяч рублей, а выкупили только на пять тысяч, вам придёт один билет. И даже если вы потратили больше пяти тысяч, но меньше шести, билет тоже будет только один.

Во-вторых, за товары, которые вы решили вернуть в магазин, но при этом полностью оплатили, билет тоже вам не придёт. Ведь срок присвоения лотерейного билета — 14 дней. Для возврата вещей срок выделяется такой же.

В-третьих, с одним билетом выиграть iPhone 11 Pro, сертификат на 50 или 100 рублей на покупки в Lamoda или экшен-камеру GoPro Hero7 Black Edition крайне сложно. Поэтому организаторы сами пишут в промо: "Больше сумма покупок — больше шансов получить призы". Победителей будут выбирать с 1 по 21 сентября. Кстати, и номера билетам будут присвоены в эти же даты.

В правилах акции указано, что сотрудники Lamoda и аффилированные лица не могут принимать участие в розыгрыше. Но в тех же правилах есть пункт: "Организатор имеет право изменить правила акции, разместив соответствующую информацию в сети Интернет".

И, кстати, возможно, победителю придётся самостоятельно заплатить налоги за свой выигрыш, стоимость которого превышает четыре тысячи рублей, — IPhone 11 Pro и GoPro 7 точно стоят дороже.

Кроме того, организаторы сняли с себя всю ответственность за получение приза. Если участники не прочитали правила, не прислали свои данные, не прочитали письмо (которое, увы, очень часто улетает в спам), выигрыш они не получают.