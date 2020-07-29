Гаджет даром? Lamoda провоцирует клиентов скупать больше вещей, обещая им iPhone и 100 тысяч рублей

Онлайн-магазин Lamoda запустил новую акцию: покупатели могут выиграть айфон за свои траты на одежду и обувь. Но шанс выиграть есть далеко не у каждого.
До 16 августа на Lamoda действует акция "Лето в городе", по правилам которой каждый покупатель за потраченные на сайте 3000 рублей получает лотерейный билет. С ним можно попытать удачу и попробовать получить новый IPhone или 100 тысяч рублей на покупки онлайн-ретейлера.
Обноски по цене новых вещей. За что покупатели Wildberries и Lamoda отказываются платить и как им вернуть деньгиПосле самоизоляции некоторые офлайн-магазины так и не открылись, а люди приучили себя покупать вещи через Интернет. Вот только качество некоторых товаров с Wildberries и Lamoda клиентов откровенно разочаровывает.
Но есть несколько подводных камней. Во-первых, билет вы получаете только за выкупленные товары: если на примерку вы заказали вещей на 20 тысяч рублей, а выкупили только на пять тысяч, вам придёт один билет. И даже если вы потратили больше пяти тысяч, но меньше шести, билет тоже будет только один.
Во-вторых, за товары, которые вы решили вернуть в магазин, но при этом полностью оплатили, билет тоже вам не придёт. Ведь срок присвоения лотерейного билета — 14 дней. Для возврата вещей срок выделяется такой же.
Ваши деньги пойдут в оборот. Клиенты Wildberries жалуются на доставку и требуют вернуть им потраченные средстваОнлайн-сервис для любителей шопинга Wildberries стал особенно популярен в период самоизоляции, когда все магазины были закрыты. Тогда же, чтобы снизить риск распространения коронавируса, сервис отменил примерку на дому и в пунктах выдачи заказов и требовал вносить 100% предоплаты за каждую покупку. В начале лета примерка в список услуг вернулась, но платить по-прежнему нужно всё и сразу. Если вещь не подошла — оформляйте возврат. Только ждать, скорее всего, придётся неделями.
В-третьих, с одним билетом выиграть iPhone 11 Pro, сертификат на 50 или 100 рублей на покупки в Lamoda или экшен-камеру GoPro Hero7 Black Edition крайне сложно. Поэтому организаторы сами пишут в промо: "Больше сумма покупок — больше шансов получить призы". Победителей будут выбирать с 1 по 21 сентября. Кстати, и номера билетам будут присвоены в эти же даты.
В правилах акции указано, что сотрудники Lamoda и аффилированные лица не могут принимать участие в розыгрыше. Но в тех же правилах есть пункт: "Организатор имеет право изменить правила акции, разместив соответствующую информацию в сети Интернет".
И, кстати, возможно, победителю придётся самостоятельно заплатить налоги за свой выигрыш, стоимость которого превышает четыре тысячи рублей, — IPhone 11 Pro и GoPro 7 точно стоят дороже.
Кроме того, организаторы сняли с себя всю ответственность за получение приза. Если участники не прочитали правила, не прислали свои данные, не прочитали письмо (которое, увы, очень часто улетает в спам), выигрыш они не получают.
В прошлом году Lamoda проводила подобную акцию и разыгрывала поездку в Нью-Йорк, 15 камер GoPro Hero7, 30 чемоданов и десятки других призов. Вот только участники жаловались, что лотерейные билеты на почту так и не пришли. Правда, тогда и деньги тратить в онлайн-магазине не требовалось: нужно было подписаться на социальные сети ретейлера и ждать чуда. В этот раз за ожидание чуда нужно заплатить.
Рейтинг возвращенцев. Как Wildberries и Lamoda провоцируют вас скупать всё, что вы заказали, и как хитрят со скидкамиОнлайн-сервисы Wildberries и Lamoda изначально предлагали своим клиентам заказать много вещей, примерить их и выбрать только то, что подошло. Остальное разрешалось вернуть бесплатно. Но теперь маркетплейсы учитывают процент возврата в ваших заказах и снижают ваш рейтинг из-за вещей, которые вы не стали забирать. А персональные скидки очень часто не работают. Что же делать?
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