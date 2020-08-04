За длинным рублём. Яндекс меняет "Деньги" на "Банк"

На месте Яндекс.Денег в экосистеме Яндекса вскоре может заработать полноценный Ябанк. Который будет принимать ЯВклады, выдавать ЯКредиты и зарабатывать на ЯСтраховках. Соответствующие товарные знаки на днях были зарегистрированы российской IT-компанией.

Компания Яндекс недолго останется без входящих в его структуру финансовых услуг. Как выяснил Лайф, почти сразу после начала развода со Сбербанком, который теперь стал 100% владельцем Яндекс.Денег, компания зарегистрировала целый ряд финансовых товарных знаков. В том числе “Ябанк”, “Явклад”, “Якредит” и другие финансовые инструменты с приставкой “Я”.

© Реестр товарных знаков

Судя по всему, в отличие от сервиса Яндекс.Денег, который позиционировался только как платежная система и был зарегистрирован как небанковская кредитная организация (НКО), теперь IT-компания нацелена на создание полноценной кредитной организации. Ведь в отличие от банка, НКО не имеет права выдавать кредиты и принимать вклады - а тут уж и фирменные названия для них зарегистрированы. В самом Яндексе Лайфу подтвердили регистрацию товарных знаков, но заявили, что пока говорить о новом банке еще рано.

- Мы достаточно часто регистрируем самые разные товарные знаки или технологии (патенты), но не все они находят применение в будущем. Это совершенно нормальная практика для больших IT-компаний, - заявил Лайфу официальный представитель компании.

В пресс-службе Яндекс.Денег тоже отметили, что регистрация товарного знака не всегда приводит к запуску нового бизнеса. Однако, опрошенные Лайфом эксперты не сомневаются, что уж этот патент не останется без дела.

- Яндекс - это давно целая экосистема, которая просто не может существовать без предоставления “своих” финансовых услуг, - уверена исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. - Поэтому появление “своей” финансовой компании у Яндекса - просто вопрос времени.