"Яндекс.Деньги" и QIWI частично заблокировали. Как теперь покупать в Интернете, пополнять проездной и карту ребёнка?

Вступивший в силу закон ограничил возможности анонимных электронных кошельков. Под него же попали проездные и карты школьников. Лайф разобрался, в каком случае возможности вашего пластика будут урезаны и как избежать запрета.
Что значит анонимный и неанонимный электронные кошельки?
3 августа в России приняли поправки от ассоциации банков "Россия" в закон 161-ФЗ "О национальной платёжной системе". По ним теперь нельзя пополнять анонимные электронные кошельки в банкоматах и салонах сотовой связи.
Это касается пользователей сервисов "Яндекс.Деньги", "QIWI.Кошелёк", WebMoney, PayPal, VK Pay и подобных. Впрочем, на вас не распространится запрет, если вы соблюдаете установленные правила и если это не проездная карта.
Фото © ТАСС / Никита Попов
Кошельки здесь бывают двух типов: анонимные и неанонимные. Вот чем они отличаются друг от друга:
- анонимные — это если вы просто зарегистрировались там и завели кошелёк;
- неанонимные или идентифицированные — это когда вы авторизовались и указали личные данные, включая номер телефона, серию и номер паспорта.
На кошельки первого типа теперь нельзя отправить обезличенный перевод, на вторые можно. Разберём подробнее, как теперь они работают.
Почему на анонимные кошельки запретили переводить деньги?
Как сократить ипотеку на 20 лет или на 10 тысяч в месяц со смартфона или компьютера. 4 простых шага и 5 днейПосле этой операции срок выплаты ипотеки существенно снизится. Или останется прежним, но ежемесячная плата сократится. В любом случае вы останетесь в плюсе, и это совершенно легально.
Анонимные кошельки — двигатель теневой экономики и способ обойти законодательство. Оборот наркотиков, уход от налогов, финансирование терроризма — эти процессы протекают легче с комбинацией анонимных кошельков и платежей.
Одна из схем: чтобы заплатить за наркотики, покупатель получал номер условного QIWI-кошелька и пополнял его через терминал. Так отследить отправителя и получателя было трудно — терминал не устанавливал личность, а у QIWI-кошелька не указаны персональные данные владельца.
Законопроект о запрете анонимных переводов — способ решить эту проблему и урегулировать оборот денег анонимных кошельков. Причём новый закон не блокирует анонимные кошельки и не призывает сделать их персонализированными.
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— Кошелёк можно оставить анонимным и при этом видеть, откуда именно поступили деньги. С помощью банковского счёта это можно сделать, — рассказал Лайфу зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платёжным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов.
Как изменится работа электронных кошельков?
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QIWI рассказала Лайфу, какие возможности доступны неидентифицированным пользователям и какие существуют ограничения. Как теперь работают электронные кошельки, мы и покажем на её примере.
Неидентифицированный пользователь может пополнить QIWI-кошелёк безналичным путём пятью способами:
1) банковским переводом по реквизитам;
2) через интернет-банк;
3) переводом на карту VISA с помощью своего банка, указывая номер карты QIWI;
4) банковской картой в интерфейсе QIWI;
5) пополнением с баланса телефона, на котором зарегистрирован кошелёк.
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То есть компания увидит, кто перевёл деньги. Кошелёк, в свою очередь, останется анонимным.
Эти три операции может совершать неавторизованный пользователь:
- Оплачивать сотовую связь, ЖКУ, штрафы ГИБДД, Интернет и другие подобные услуги при условии, что провайдер российский.
- Завести виртуальную карту, привязанную к балансу кошелька, и оплачивать покупки в российских интернет-магазинах в рамках лимитов. В месяц можно потратить до 40 тыс. рублей, сумма одного перевода не может превышать 15 тыс. рублей.
- Виртуальную карту можно привязать к бесконтактной системе платежей (Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay) и совершать покупки в российских магазинах с помощью телефона.
При этом неидентифицированному кошельку недоступны пять действий:
1) переводы денег между счетами;
2) переводы на другие кошельки и карты;
3) отправка средств за границу;
4) пополнение счёта наличными;
5) получение переводов от других пользователей QIWI-кошелька.
На идентифицированных пользователей запрет не распространяется, у них будет всё по-прежнему. Они могут пополнять счёт всеми вышеуказанными способами, а также наличными через терминал и переводом с другого QIWI-кошелька. Соответственно, чтобы снять с себя запреты, нужно просто указать личные данные и пройти идентификацию.
По такому же принципу должны работать и другие электронные кошельки. Вот какие нововведения появятся в сервисе "Яндекс.Деньги".
— Изменения коснулись только тех пользователей, которые не прошли идентификацию: они не смогут пополнять баланс кошелька наличными. При этом другие варианты пополнения им по-прежнему доступны: пополнять можно на сайте и в приложении "Яндекс.Деньги" с банковской карты, через Сбербанк Онлайн, с баланса привязанного телефона, — сообщила Лайфу пресс-служба сервиса.
Электронными кошельками перестанут пользоваться?
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Нет. Большинство их пользователей запреты не коснутся. QIWI не боится, что изменения негативно скажутся на бизнесе. Во-первых, об изменениях было известно за год до их вступления в силу и у компаний было время перестроиться. Во-вторых, большая часть оборота денег в QIWI проходит именно по идентифицированным кошелькам.
"Яндекс" тоже не видит поводов для глобальных изменений.
— На наш взгляд, запрет анонимного пополнения кошельков наличными сделает сложнее выход клиента на рынок безналичных платежей, поскольку возможность открытия и пополнения анонимного кошелька упрощает для пользователей вход в сервис, для полноценного использования которого в дальнейшем всё равно потребуется идентификация, — сообщает пресс-служба сервиса "Яндекс.Деньги".
Зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платёжным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов также говорит, что доля анонимных кошельков от общего числа незначительная и в целом работа систем не изменится.
— Анонимных кошельков на рынке немного — не более 5%. И существенного влияния на бизнес решение не окажет, — добавляет эксперт.
Какие проблемы появятся?
Как перевести деньги в другой банк без комиссии. И почему Сбербанк — худший в этом планеПри переводе денег из одного банка в другой хотелось бы, чтобы не было комиссии. А кейсов, когда нужно выполнить подобную операцию, масса. Как минимум другу или члену семьи на карманные расходы. Как максимум при открытии вклада или накопительного счёта, чтобы не носить наличные из одного банка в другой. К счастью, это возможно сделать при соблюдении двух правил. И возможность могла быть развита сильнее.
Ситуацию усложняет факт, что транспортные и школьные карты разработаны по принципу электронных кошельков. Некоторые из них теперь тоже нельзя пополнять через физические терминалы.
— У школьников банковского счёта нет, и их кошельки останутся замороженными. Одно из решений — просить родителей пополнить кошельки, — сказал Лайфу Тимур Аитов.
Подмосковная "Стрелка" попадает под запрет: после 3 августа пополнять её наличными будет невозможно. По данным компании, 10% пользователей пополняют баланс именно таким способом. Она уже сообщила об этом. Альтернативный способ — перевести деньги по карте на сайте компании.
А вот на московскую "Тройку" и петербургский "Подорожник" запрет не распространяется, потому что на них деньги поступают на карту не напрямую, а через транспортную организацию. Коснётся ли изменение в законодательстве их или нет, зависит от типа транспортной карты.