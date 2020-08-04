"Яндекс.Деньги" и QIWI частично заблокировали. Как теперь покупать в Интернете, пополнять проездной и карту ребёнка?

Вступивший в силу закон ограничил возможности анонимных электронных кошельков. Под него же попали проездные и карты школьников. Лайф разобрался, в каком случае возможности вашего пластика будут урезаны и как избежать запрета.

Что значит анонимный и неанонимный электронные кошельки?

3 августа в России приняли поправки от ассоциации банков "Россия" в закон 161-ФЗ "О национальной платёжной системе". По ним теперь нельзя пополнять анонимные электронные кошельки в банкоматах и салонах сотовой связи.

Это касается пользователей сервисов "Яндекс.Деньги", "QIWI.Кошелёк", WebMoney, PayPal, VK Pay и подобных. Впрочем, на вас не распространится запрет, если вы соблюдаете установленные правила и если это не проездная карта.

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Кошельки здесь бывают двух типов: анонимные и неанонимные. Вот чем они отличаются друг от друга:

анонимные — это если вы просто зарегистрировались там и завели кошелёк;

неанонимные или идентифицированные — это когда вы авторизовались и указали личные данные, включая номер телефона, серию и номер паспорта.

На кошельки первого типа теперь нельзя отправить обезличенный перевод, на вторые можно. Разберём подробнее, как теперь они работают.

Почему на анонимные кошельки запретили переводить деньги?

Анонимные кошельки — двигатель теневой экономики и способ обойти законодательство. Оборот наркотиков, уход от налогов, финансирование терроризма — эти процессы протекают легче с комбинацией анонимных кошельков и платежей.

Одна из схем: чтобы заплатить за наркотики, покупатель получал номер условного QIWI-кошелька и пополнял его через терминал. Так отследить отправителя и получателя было трудно — терминал не устанавливал личность, а у QIWI-кошелька не указаны персональные данные владельца.

Законопроект о запрете анонимных переводов — способ решить эту проблему и урегулировать оборот денег анонимных кошельков. Причём новый закон не блокирует анонимные кошельки и не призывает сделать их персонализированными.

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— Кошелёк можно оставить анонимным и при этом видеть, откуда именно поступили деньги. С помощью банковского счёта это можно сделать, — рассказал Лайфу зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платёжным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов.

Как изменится работа электронных кошельков?

QIWI рассказала Лайфу, какие возможности доступны неидентифицированным пользователям и какие существуют ограничения. Как теперь работают электронные кошельки, мы и покажем на её примере.

Неидентифицированный пользователь может пополнить QIWI-кошелёк безналичным путём пятью способами:

1) банковским переводом по реквизитам; 2) через интернет-банк; 3) переводом на карту VISA с помощью своего банка, указывая номер карты QIWI; 4) банковской картой в интерфейсе QIWI; 5) пополнением с баланса телефона, на котором зарегистрирован кошелёк.

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То есть компания увидит, кто перевёл деньги. Кошелёк, в свою очередь, останется анонимным.

Эти три операции может совершать неавторизованный пользователь:

Оплачивать сотовую связь, ЖКУ, штрафы ГИБДД, Интернет и другие подобные услуги при условии, что провайдер российский. Завести виртуальную карту, привязанную к балансу кошелька, и оплачивать покупки в российских интернет-магазинах в рамках лимитов. В месяц можно потратить до 40 тыс. рублей, сумма одного перевода не может превышать 15 тыс. рублей. Виртуальную карту можно привязать к бесконтактной системе платежей (Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay) и совершать покупки в российских магазинах с помощью телефона.

При этом неидентифицированному кошельку недоступны пять действий:

1) переводы денег между счетами; 2) переводы на другие кошельки и карты; 3) отправка средств за границу; 4) пополнение счёта наличными; 5) получение переводов от других пользователей QIWI-кошелька.

На идентифицированных пользователей запрет не распространяется, у них будет всё по-прежнему. Они могут пополнять счёт всеми вышеуказанными способами, а также наличными через терминал и переводом с другого QIWI-кошелька. Соответственно, чтобы снять с себя запреты, нужно просто указать личные данные и пройти идентификацию.

По такому же принципу должны работать и другие электронные кошельки. Вот какие нововведения появятся в сервисе "Яндекс.Деньги".

— Изменения коснулись только тех пользователей, которые не прошли идентификацию: они не смогут пополнять баланс кошелька наличными. При этом другие варианты пополнения им по-прежнему доступны: пополнять можно на сайте и в приложении "Яндекс.Деньги" с банковской карты, через Сбербанк Онлайн, с баланса привязанного телефона, — сообщила Лайфу пресс-служба сервиса.

Электронными кошельками перестанут пользоваться?

Нет. Большинство их пользователей запреты не коснутся. QIWI не боится, что изменения негативно скажутся на бизнесе. Во-первых, об изменениях было известно за год до их вступления в силу и у компаний было время перестроиться. Во-вторых, большая часть оборота денег в QIWI проходит именно по идентифицированным кошелькам.

"Яндекс" тоже не видит поводов для глобальных изменений. — На наш взгляд, запрет анонимного пополнения кошельков наличными сделает сложнее выход клиента на рынок безналичных платежей, поскольку возможность открытия и пополнения анонимного кошелька упрощает для пользователей вход в сервис, для полноценного использования которого в дальнейшем всё равно потребуется идентификация, — сообщает пресс-служба сервиса "Яндекс.Деньги".

Зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платёжным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов также говорит, что доля анонимных кошельков от общего числа незначительная и в целом работа систем не изменится.

— Анонимных кошельков на рынке немного — не более 5%. И существенного влияния на бизнес решение не окажет, — добавляет эксперт.

Какие проблемы появятся?

Ситуацию усложняет факт, что транспортные и школьные карты разработаны по принципу электронных кошельков. Некоторые из них теперь тоже нельзя пополнять через физические терминалы.

— У школьников банковского счёта нет, и их кошельки останутся замороженными. Одно из решений — просить родителей пополнить кошельки, — сказал Лайфу Тимур Аитов.

Подмосковная "Стрелка" попадает под запрет: после 3 августа пополнять её наличными будет невозможно. По данным компании, 10% пользователей пополняют баланс именно таким способом. Она уже сообщила об этом. Альтернативный способ — перевести деньги по карте на сайте компании.