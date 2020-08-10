Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете на ветерана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

— Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Напомним, скандал начался с того, что Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны". Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления, также за Игната Сергеевича вступились общественники и деятели культуры.