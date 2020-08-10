Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете на ветерана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
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— Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.
Напомним, скандал начался с того, что Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны". Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления, также за Игната Сергеевича вступились общественники и деятели культуры.
Напомним, сторонники Навального были среди тех, кто разместил фотографии нацистских преступников на сайте движения "Бессмертный полк России". Кроме того, ранее Верховный суд России назначил 200 тысяч рублей штрафа экс-координатору волгоградского штаба Навального Алексею Волкову за фотографию памятника "Родина-мать" с закрашенным зелёнкой лицом.