Карьера и доход Навального. Сколько платят за продажу Отечества

Господин Навальный ещё начиная с 2000 года пробовал проявлять активность в разных политических движениях: то его привлекало "Яблоко", позднее — "Союз правых сил", затем оказалось, что "Яблоко" доходнее и вкуснее, а уже потом, набравшись опыта публичной деятельности, он начал продвигать личные проекты — не без протекций, безусловно. С тех времён у него формируется активный костяк взаимодействий из таких знакомых тебе читатель, фамилий: Яшин, Гайдар, Каспаров, Альбац, Белых, Гуляев, Немцов. Навальный создавал массу политических движений, бросаясь на раскрутку деятельности то русских националистов, то, собственно, народа, то миноритариев-акционеров. В общем, кидало его, как блондинку в маникюрном салоне при выборе цвета лака. Хотелось и скромно, и дорого, но денег пока не хватало.

Интересно, что когда парнище поднатаскался на оппозиционных подпорках в формулировке слоганов и речей, то господа Сергей Гуриев, ректор РЭШ, и Айла Цывинский, преподаватель Йеля, в 2010 году порекомендовали будущей звезде социальных сетей пройти обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellows, направленной на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания. Или, как считают многие эксперты, обыкновенной школы подготовки политических шпионов. А дальше началось самое интересное — формирование постоянного дохода господина Навального.

Поскольку у аудитории Рунета всегда вызывает серьёзное расхождение в уровне доходов и расходов у Навального, посчитаем на пальцах, как годовой доход около 5,5 млн позволил оппозиционеру купить машину за 4 млн, одновременно отдохнуть в самом дорогом отеле Калининграда и попутно оплачивать проживание дочери в Станфорде. Совсем недавно наш блогер рассказал общественности о том, что, дескать, существует он исключительно на доходы от деятельности своего ИП Навальный. И месячный доход составляет около 450 000 руб.

Не поверите, чем занимается ИП главного бьюти-блогера — юридическими консультациями и помощью в обращении в ЕСПЧ. Я не встречала на просторах Интернета людей, которым помог Навальный и его ИП, но его активная позиция против принятия важных поправок, регулирующих доминирование российского законодательства над международным, никого не удивила точно. Интересно, он уже подал жалобу в ЕСПЧ на то, что он, как гражданин РФ, выступает против того, чтобы в его стране доминировало родное законодательство?

Итогом таких гражданских активностей стало решение блогера перестать быть мальчишкой на подхвате и пехотным активистом. Пора бы и честь знать да своё движение организовывать. Ведь любое движение либо фонд — это прекрасная возможность завуалировать свои истинные финансовые потоки, цели и методы работы, а также хоть на время стать неприкасаемой персоной, что мы сейчас и наблюдаем на примере Навального.