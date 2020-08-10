Никаких вечерних прогулок. Пытавшуюся примкнуть к ИГИЛ Варвару Караулову оставили под административным надзором

Видео © LIFE

Бывшая студентка МГУ им. Ломоносова Варвара Караулова, осуждённая после неудавшейся попытки сбежать в Сирию и примкнуть к террористам ИГИЛ*, намерена обжаловать установленный за ней административный надзор. Согласно решению суда, девушка не может выходить из дома после 22:00 в течение почти девяти лет.

— Я буду просто импровизировать, потому что я не согласна с решением Кунцевского районного суда. Я считаю его несправедливым, нечестным. Конечно, хочется сегодня надеяться на лучшее, — отмечала Варвара перед заседанием суда.

По её словам, самое трудное в наказании — невозможность навестить родственников мужа в Краснодарском крае и увидеть маленького племянника. Супруг Варвары — 32-летний адвокат Олег Елисеев полностью поддерживает жену. Он также считает административный надзор абсурдным. Из-за этого Караулова не может даже погулять с собственной собакой, возмущается юрист.

Девушка была арестована в 2015 году, после того как сменила имя на Александра Иванова, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ. По возвращении на родину она была осуждена на 4,5 года колонии, однако вышла по УДО.