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Учёный рассказал, каким россиянам лучше перейти с кофе на какао

Первый из этих напитков сужает сосуды. Это опасно при некоторых заболеваниях.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сократить потребление кофе и перейти на какао следует людям, которые страдают желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом News.ru рассказал директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

По словам учёного, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто сталкиваются с повышенным артериальным давлением. В таком случае человеку лучше ограничить потребление кофе, так как этот продукт способствует сужению сосудов, что может приводить к ещё большему повышению давления.

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Однако отмечается, что некоторым этот напиток крайне противопоказан.

Любителям кофе специалисты советуют перейти на какао. Однако в данном напитке также содержатся биологически активные вещества, которые могут способствовать повышению артериального давления, поэтому увлекаться им не стоит.

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