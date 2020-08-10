Учёный рассказал, каким россиянам лучше перейти с кофе на какао

Сократить потребление кофе и перейти на какао следует людям, которые страдают желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом News.ru рассказал директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

По словам учёного, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто сталкиваются с повышенным артериальным давлением. В таком случае человеку лучше ограничить потребление кофе, так как этот продукт способствует сужению сосудов, что может приводить к ещё большему повышению давления.

Любителям кофе специалисты советуют перейти на какао. Однако в данном напитке также содержатся биологически активные вещества, которые могут способствовать повышению артериального давления, поэтому увлекаться им не стоит.