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Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца

Он также заявил, что власти будут готовиться к вакцинации.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабильна уже два месяца. Количество случаев заболевания пневмонией за месяц уменьшилось в половину, а число пациентов на ИВЛ снизилось на четверть.

— По Москве ситуация в последние два месяца стабильна. Примерно на одном уровне с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то, что мы практически полностью открыли передвижение населения по Москве, — отметил градоначальник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Он также предположил, что маски придётся носить ещё около двух лет.

Кроме того, 23 московские клиники, ранее перепрофилированные для лечения пациентов с CoViD-19-19, уже вернулись к оказанию плановой медпомощи.

Собянин напомнил, что выявлять случаи коронавируса помогает бесплатные анализы, которые москвичи могут пройти в своих поликлиниках. Власти столицы наращивают объёмы тестирования — и по ПЦР (полимеразная цепная реакция), и по ИФА-тестам (на антитела к коронавирусу). По этому показателю Москва занимает первое место среди мегаполисов мира.

— На сегодняшний день (объём тестирования) составил более 300 тыс. Это в два раза больше, чем в Нью-Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде. И вообще мы занимаем первое место среди мегаполисов мира, — добавил мэр.

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Эксперт уверен, что болезнь не будет иметь такого широкого распространения, как CoViD-19.

Также Собянин рассказал, что около 60% заболевших коронавирусом в столице переносят его бессимптомно.

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