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Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми и несвободными

Он отметил, что США осуждают насилие в отношении протестующих и задержания сторонников оппозиции.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Госсекретарь США Майк Помпео назвал президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Вашингтон призывает Минск уважать права граждан на мирные собрания и воздержаться от применения силы.

Серьёзные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс, — говорится в заявлении Помпео (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что США решительно осуждают продолжающееся в Белоруссии насилие против демонстрантов и задержания сторонников оппозиции, а также блокирование интернета.

Не признали и поздравили. Как мировые лидеры отреагировали на результаты выборов в Белоруссии

Первые сообщения о поздравлениях в адрес Александра Лукашенко стали поступать рано утром, когда ЦИК Белоруссии опубликовала результаты голосования. Действующий президент набрал более 80% голосов.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. У его главной соперницы на выборах Светланы Тихановской — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Тихановская подала жалобу в ЦИК.

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