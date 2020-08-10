Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми и несвободными

Госсекретарь США Майк Помпео назвал президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Вашингтон призывает Минск уважать права граждан на мирные собрания и воздержаться от применения силы.
— Серьёзные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс, — говорится в заявлении Помпео (цитата по ТАСС).
Дипломат добавил, что США решительно осуждают продолжающееся в Белоруссии насилие против демонстрантов и задержания сторонников оппозиции, а также блокирование интернета.
Не признали и поздравили. Как мировые лидеры отреагировали на результаты выборов в БелоруссииПервые сообщения о поздравлениях в адрес Александра Лукашенко стали поступать рано утром, когда ЦИК Белоруссии опубликовала результаты голосования. Действующий президент набрал более 80% голосов.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. У его главной соперницы на выборах Светланы Тихановской — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Тихановская подала жалобу в ЦИК.