Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми и несвободными

Госсекретарь США Майк Помпео назвал президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Вашингтон призывает Минск уважать права граждан на мирные собрания и воздержаться от применения силы.

— Серьёзные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс, — говорится в заявлении Помпео (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что США решительно осуждают продолжающееся в Белоруссии насилие против демонстрантов и задержания сторонников оппозиции, а также блокирование интернета.