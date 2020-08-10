Штаб Тихановской заявил, что её удерживают в ЦИК

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил, что её удерживают в Центральной избирательной комиссии, куда она отправилась для подачи жалобы на итоги выборов. Об этом сообщалось в телеграм-канале "Страна для жизни", который используется для коммуникации с избирателями. Позже сообщение было удалено, вместо него появилась информация о том, что местонахождение политика неизвестно.

Центризбирком республики опроверг данную информацию. Там сообщили РИА "Новости", что Тихановская покинула здание комиссии. Также в 19:00 оттуда ушли все сотрудники, включая председателя Лидию Ермошину.

— Тихановская покинула территорию комиссии после подачи жалобы, вместе с ней был её адвокат, который её ждал. Там никого не осталось, — заявили в ЦИК, назвав сообщения об удержании чистым фейком.

Штаб кандидата в президенты Белоруссии и её пресс-секретарь в настоящее время недоступны.