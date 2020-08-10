В Бресте началиcь столкновения протестующих с полицией, ОМОН применяет светошумовые гранаты — видео

В белорусском городе Бресте начались стычки протестующих против итогов президентских выборов с ОМОНом. Об этом сообщает портал "Sputnik Беларусь".

Отмечается, что силовики применяют светошумовые гранаты. В ответ демонстранты забрасывают их бутылками и мусорными баками. Также протестующие выстроили баррикаду из скамеек. Стычки происходят на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

Тем временем в Минске полиция применила против демонстрантов резиновые пули и другие спецсредства. ОМОН оттеснил несколько сотен сторонников оппозиции, собравшихся на проспекте Победителей, сообщает РИА "Новости". Часть из них отошла в район старого города, другая группа переместилась к площади Независимости.