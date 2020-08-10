В Бресте началиcь столкновения протестующих с полицией, ОМОН применяет светошумовые гранаты — видео

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В белорусском городе Бресте начались стычки протестующих против итогов президентских выборов с ОМОНом. Об этом сообщает портал "Sputnik Беларусь".
Отмечается, что силовики применяют светошумовые гранаты. В ответ демонстранты забрасывают их бутылками и мусорными баками. Также протестующие выстроили баррикаду из скамеек. Стычки происходят на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
Тем временем в Минске полиция применила против демонстрантов резиновые пули и другие спецсредства. ОМОН оттеснил несколько сотен сторонников оппозиции, собравшихся на проспекте Победителей, сообщает РИА "Новости". Часть из них отошла в район старого города, другая группа переместилась к площади Независимости.
Журналистке прострелили ногу, митингующих избили дубинками. Появились новые кадры разгона протестов в МинскеЗадержания продолжаются в разных районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.