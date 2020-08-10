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В Минске вновь применили светошумовые гранаты против митингующих — видео

Оппозиция не намерена признавать результаты выборов президента, согласно которым безоговорочную победу одержал Александр Лукашенко.

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Видео: соцсети

В Минске сотрудники правоохранительных органов сегодня вечером вновь применили спецсредства для разгона митингующих. Жители столицы Белоруссии публикуют видео, как в сторону участников возобновившейся акции протеста кидают светошумовые гранаты.

Видео: телеграм-канал NEXTA

В распоряжении Лайфа меж тем оказалось видео, со спецтехникой техникой силовых и правоохранительных органов Белоруссии, которая начала движение от мэрии столицы этой страны. Это случилось, когда люди вновь начали собираться на акции протеста.

Акции протеста возобновились и в других белорусских городах.

Минское побоище. Самые жёсткие кадры с протестов в Белоруссии

Всего в ходе беспорядков после окончания президентских выборов в Белоруссии милиция задержала 3000 человек.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.

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