В Минске вновь применили светошумовые гранаты против митингующих — видео

В распоряжении Лайфа меж тем оказалось видео, со спецтехникой техникой силовых и правоохранительных органов Белоруссии, которая начала движение от мэрии столицы этой страны. Это случилось, когда люди вновь начали собираться на акции протеста.

Минское побоище. Самые жёсткие кадры с протестов в Белоруссии Всего в ходе беспорядков после окончания президентских выборов в Белоруссии милиция задержала 3000 человек.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.