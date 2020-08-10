КГБ Белоруссии сообщил о предотвращённом покушении на основную соперницу Лукашенко

КГБ Белоруссии предотвратил покушение на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом сообщил глава спецслужбы Валерий Вакульчик.
— Из так называемого объединённого штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской, — рассказал председатель КГБ в эфире телеканала ОНТ.
Отмечается, что МВД Белоруссии уже было известно о готовящемся преступлении. Министерством по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение организаторов о том, что "нужна сакральная жертва" в лице Тихановской. Отправителя оперативно вычислили и задержали, а о ситуации было доложено Лукашенко.
По словам Вакульчика, для предотвращения подобных преступлений позже было выделено 120 "подготовленных сотрудников". В их задачу входила охрана объединённого штаба. Глава КГБ добавил, что агенты "старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно".
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Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%.