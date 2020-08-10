В Минске задержали ещё одного российского журналиста

Очередной российский журналист, корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло задержан в Минске. Об этом репортёр успел сообщить в своём личном телеграм-канале.

— Меня задержали, — кратко написал он, отметив ранее, что минские силовики начали тщательно проверять документы у журналистов и фотографировать их.

Отметим, во время освещения массовых беспорядков на фоне выборов нового президента Белоруссии в Минске были задержаны несколько российских журналистов, среди них основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Более 12 часов ничего не было известно о его судьбе, пока в одном из минских СИЗО его не обнаружил Константин Придыбайло. Позднее российские СМИ и правозащитники потребовали от властей Белоруссии немедленного освобождения журналистов.