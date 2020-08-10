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В Минске задержали ещё одного российского журналиста

Константин Придыбайло отправился в центр белорусской столицы, где оппозиция намеревалась начать новую акцию.

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Фото © Facebook / Константин Придыбайло

Очередной российский журналист, корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло задержан в Минске. Об этом репортёр успел сообщить в своём личном телеграм-канале.

Меня задержали, — кратко написал он, отметив ранее, что минские силовики начали тщательно проверять документы у журналистов и фотографировать их.

Отметим, во время освещения массовых беспорядков на фоне выборов нового президента Белоруссии в Минске были задержаны несколько российских журналистов, среди них основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Более 12 часов ничего не было известно о его судьбе, пока в одном из минских СИЗО его не обнаружил Константин Придыбайло. Позднее российские СМИ и правозащитники потребовали от властей Белоруссии немедленного освобождения журналистов.

Задержания возобновились. Белорусская милиция оцепила центр Минска

По предварительным данным, сторонники оппозиции планировали массовую акцию на городской площади.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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