Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске

Редакции РБК, "Ведомостей" и "Коммерсанта" обратились к властям Белоруссии. Они потребовали немедленно освободить задержанных российских журналистов и предоставить о них полную информацию.

— Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении, вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении, — говорится в тексте обращения.

Журналисты отметили, что особенно их тревожит ситуация с Максимом Солоповым и Семёном Пеговым. Как сообщили коллеги из издания Daily Storm, силовики избили Максима Солопова. А судя по кадрам задержания Семёна Пегова, он в тот момент мог быть без сознания. Никаких известий от них до сих пор нет.