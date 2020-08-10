Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске

Редакции РБК, "Ведомостей" и "Коммерсанта" обратились к властям Белоруссии. Они потребовали немедленно освободить задержанных российских журналистов и предоставить о них полную информацию.
"Это не по-братски". Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в МинскеДипломат выразила удивление, что вынуждена заниматься защитой граждан РФ от действий силовиков Белоруссии.
— Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении, вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении, — говорится в тексте обращения.
Журналисты отметили, что особенно их тревожит ситуация с Максимом Солоповым и Семёном Пеговым. Как сообщили коллеги из издания Daily Storm, силовики избили Максима Солопова. А судя по кадрам задержания Семёна Пегова, он в тот момент мог быть без сознания. Никаких известий от них до сих пор нет.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Предварительные итоги, согласно которым с большим отрывом побеждает Лукашенко, многим жителям страны не понравились, и люди устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.